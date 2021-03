Lijsttrekker Pontier kan niet meer op Twitter

Lijsttrekker Matthijs Pontier van de Piratenpartij kan de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen niet meer op zijn persoonlijke Twitter-account. De in Doetinchem opgegroeide politicus tast in het duister over de reden van de opschorting.

“Ik ben uit mijn account gegooid en ik weet zelf ook niet waarom”, aldus Pontier. Maandagavond deelde de lijsstrekker van de Piratenpartij een post op Twitter naar aanleiding van de politie-inzet zondagmiddag op het Malieveld bij de demonstraties aldaar. De daaropvolgende ochtend kon hij niet meer op zijn account. Publiek krijgt als ze Pontier zijn account willen bekijken een waarschuwing te zien dat het account is opgeschort vanwege een 'verdachte activiteit'. Na doorklikken wordt het profiel alsnog zichtbaar. “Het kan zijn dat er massaal gerapporteerd is, maar Twitter reageert nog niet op mijn vragen”, zegt Pontier. “Het is vervelend, zeker omdat het als Piratenpartij met ons beperkte budget één van de kanalen is waar we veel bereik kunnen krijgen.”



Pontier heeft een contactformulier van Twitter ingevuld en hoopt snel weer toegang te krijgen tot zijn opgeschorte account. “Het is een gevaarlijke situatie als sociale media dit soort beslissingen eenzijdig nemen”, vindt de lijstrekker, die met zijn partij onder meer pleit voor invoering van een minister van Digitale Zaken. “Uiteindelijk wil je ertegen in beroep kunnen volgens de regels van de rechtsstaat. Nu bepalen sociale media hun eigen regels, dat is een kwalijke situatie.”