Man in elkaar geslagen, politie zoekt dader

De mishandeling vond plaats aan de Beethovenstraat in Zutphen, op 26 februari.

Eerder die dag is de nog voortvluchtige dader gefilmd door een beveiligingscamera.

Volgens de politie heeft het slachtoffer op de middag van de mishandeling, even na half vijf, vanaf de galerij van de flat waar hij woont twee mannen gezien.

Dader stak tong uit

Toen de mannen doorkregen dat ze in de gaten werden gehouden, stak een van de twee zijn tong uit en maakte gebaren naar de bewoner.

Het slachtoffer was daar niet van gediend en ging naar beneden. Dat had hij beter niet kunnen doen. Voordat hij ook maar de kans kreeg om iets te zeggen, werd hij door beide mannen in elkaar geslagen.

Snelle aanhouding

Een van hen kon meteen na de mishandeling worden aangehouden. De andere verdachte zag kans te vluchten; hij was die dag in het donker gekleed en had een capuchon over zijn hoofd.

Herken je hem of heb je andere informatie die van belang kan zijn? Geef het door via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of via de tiplijn van de politie op 0800-6070. Zaaknummer: 2021040336. Een tipformulier vind je hier.