Echtpaar overvallen door duo op scooter

Het slachtoffer opent die ochtend de voordeur om de krant uit de brievenbus te halen. Hij kijkt in de ogen van twee onbekende mannen. Een van hen richt een vuurwapen op hem.

Ook de vrouw des huizes wordt bedreigd. De overvallers gaan er weer vandoor nadat ze geld hebben gekregen.

De politie weet van camerabeelden dat de twee overvallers naar de woning zijn gekomen op een scooter, mogelijk gaat het om een Gilera Runner.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Beide overvallers waren op het moment van de overval in het zwart gekleed. Beiden spraken met een buitenlands accent. Ze verschillen in lengte. De langste is ongeveer 1 meter 80 lang, terwijl zijn compagnon ongeveer 1 meter 65 lang is.

Weet je iets over beide overvallers te vertellen of over hun scooter? Bel dan de gratis tiplijn van de politie op 0800-6070. Je mag ook bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer bij deze zaak is 2020367896.

Je mag ook dit tipformulier invullen.