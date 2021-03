Zorgen bij NEC om blessure Rens van Eijden

De aanvoerder ging na ruim tien minuten tegen de grond en schreeuwde het uit. Hij moest naar de kant en daar schrok linksback Souffian El Karouani wel van. "Ja, Rens gaat er niet zomaar af. Ik weet nog niet precies wat er met hem is. " Trainer Rogier Meijer wist al iets meer. "Ik heb hem heel kort even gezien. Het is in ieder geval zijn enkel. Hij kreeg die bal op zijn voet en daarom ging hij er doorheen."

Het was een domper op een verder uitstekende avond voor NEC, want de Nijmegenaren wonnen met 1-0 van Volendam en haalden een hoog niveau. "We waren de eerste helft eigenlijk altijd dreigend en al met al was dit een hartstikke goede teamprestatie", vond Meijer. "Alleen de tweede goal viel niet binnen. Ik denk dat het team laat zien dat ze voor elkaar willen strijden."

Souffian El Karouani in duel Foto: Omroep Gelderland

El Karouani nam daarin het voortouw. "Ik probeer energie aan het team te geven. Ik kan veel gas geven en probeer de jongens daarin mee te nemen. We zijn bezig aan een goede reeks en voetballen ook steeds beter. Het had wel 3-0, 4-0 of 5-0 kunnen worden. Maar 1-0 staat er op het scorebord, dat zijn drie belangrijke punten. Ik kijk nog steeds naar plek twee, want de KKD ligt helemaal open."