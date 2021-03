Delen Veluwse natuur mogelijk op slot: 'Ze willen de mooiste gebieden afsluiten'

Kootwijkerzand op een doordeweekse ochtend. Het is er rustig. Hoe anders is dat op zonnige weekenddagen, dat weet ook Bart Stolwijk, die voorzitter is van Kootwijk Vooruit. Hij houdt van het gebied, wil dat er voorzichtig mee wordt omgesprongen, maar vindt ook dat het toegankelijk moet blijven voor dorpsgenoten en andere natuurliefhebbers.

Mooiste plekjes afsluiten

Stolwijk stoort zich aan de opstelling van de provincie Gelderland. Zij maakte namelijk een eerste plan met de eigenaren van de grond en ecologen. Omwonenden werden daarin niet gehoord én juist dat is tegen het zere been van de Kootwijker.

Bovendien is hij niet de enige met die kritiek. Ook Gemeentebelang Nunspeet ergert zich aan de provincie. De partij roept op om per direct te stoppen met deze plannen: “Ze willen de mooiste gebieden afsluiten.”

In het Veluwse dorp Hulshorst is ook protest. Go Barneveld, de ‘aanjagers van toeristisch Barneveld’, vindt afsluiten geen optie: “De natuur van ‘onze’ Veluwe is de kip met de gouden eieren die wij met elkaar moeten koesteren, maar ook waar inwoners en bezoekers (lees: toeristen) gedurende het jaar van mogen genieten.”

Recreatiezonering

Natuurgebieden zijn op dit moment het hele jaar open, met uitzondering van schietterreinen, wildwissels of particulier bos. De provincie wil per gebied dat nu open is, gaan kijken of dat zo kan blijven. 'Recreatiezonering' hebben ze dat genoemd.

Per gebied wordt gekeken welke maatregelen er nodig zijn om de natuur te behouden. In het conceptplan worden zo’n 16 gebieden afgesloten tijdens het broedseizoen, of worden wandelpaden verlegd.

Wij gaan met bewoners in gesprek

“Er is nog niets besloten”, benadrukt provinciebestuurder Peter van ’t Hoog. “Wij gaan met bewoners in gesprek, maar we wilden eerst met deskundigen en eigenaren van de grond naar de plannen voor de gebieden kijken.”

Van ’t Hoog kent de kritiek van de Veluwenaren. Meerdere brieven met bezwaren bereikten het provinciehuis, maar de gedeputeerde blijft erbij dat hij dit de meest logische en praktische volgorde vindt. In de conceptplannen staat dat er op dertien plekken wordt overlegd met belanghebbenden.

Toeristen

Ergens voelt het dubbel. De afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd om van de Veluwe weer een toeristische trekpleister te maken, maar nu gaan favoriete recreatiebossen mogelijk tijdelijk dicht.

Toeristen bezoeken echt niet alleen de natuur

Van ’t Hoog denkt niet dat hij met deze beslissing de toeristen wegjaagt: “Natuurlijk komen er veel toeristen naar de Veluwe, maar zeventig procent van de recreanten in de natuurgebieden komt uit de directe omgeving. Daarnaast bezoeken de toeristen echt niet alleen natuur. We willen ze ook laten zien hoe mooi onze Hanzesteden en randmeren zijn.”

Woensdag worden Provinciale Staten bijgepraat over de plannen. Een aantal Veluwenaren zal inspreken tijdens die vergadering. Bart Stolwijk wil de politici uitleggen dat zij als geen ander het gebied kennen, weten waar het druk is en graag willen meedenken over hoe de natuur het beste beschermd kan worden.

Volgens hem kan dat veel beter met omwonenden dan ecologen achter een Arnhems bureau. Woensdag valt er nog geen besluit. Dat gebeurt later dit jaar als de provincie ook met omwonenden heeft gepraat.

