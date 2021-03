Volle bussen in Arnhem ondanks daling reizigers

Passagiers vinden het lastig om in de bussen in Arnhem voldoende afstand te houden. Dat komt mede doordat Breng minder bussen inzet, omdat tijdens de coronacrisis minder mensen met het openbaar vervoer reizen. Ondanks dat er minder gebruik van de diensten van Breng wordt gemaakt, zit de bus vol.

“Wij houden ons aan de voorschriften en maken alleen gebruik van de 36 zit- en 36 staanplaatsen”, reageert woordvoerder Herman de Gooijer van Breng. Hij herkent zich niet in het geschetste beeld, maar bevestigt wel dat er rond de 40% minder van de buscapaciteit in gebruik genomen wordt.

Er is volgens hem geen reden tot zorg, omdat er wordt gehandeld naar de richtlijnen van het OV. “Bij overvolle ritten krijgen wij, mocht dit voorkomen, een melding en aan de hand daarvan wordt gehandeld”, benadrukt hij. Hierbij kan men denken aan het inzetten van extra bus.

Drukte bij het openen van scholen

Met het vooruitzicht op de verwachte en oplopende drukte bij het openen van de scholen is Breng aan het plannen hoe de reizen in juiste banen geleidt kan worden. “Er is nauw contact tussen ons en de scholen om hierop in te spelen en daarmee de anderhalve meter aan te kunnen houden”, legt De Gooijer uit. Momenteel ziet hij het inzetten van extra bussen in de gemeente Arnhem nog niet als agendapunt maar als oplossing zodra er vastgestelde problemen zich voordoen.

Naast het hanteren van de anderhalve meter maatregel en het dragen van een mondkapje in de bussen maakt Breng haar bussen met regelmaat de contactpunten, zoals knoppen en handvaten, schoon.

Kleinere bussen door werkzaamheden

Door werkzaamheden aan de Rosendaalseweg heeft lijn 7 een omleiding. Vanwege deze omleiding en omdat er niet zonder de bovenleiding kan worden gereden is de gebruikelijke bus van de baan. In plaats daarvan worden er kleinere bussen ingezet. Deze bussen puilden maandag tijdens de spits uit, dus er bestaat een mogelijkheid dat er op dit traject een tweede bus in wordt gezet. Dit hangt af van de ervaringen van de vervoerder.

“Ga alleen met het OV voor noodzakelijke reizen”, wil De Gooijer de reiziger op het hart drukken.