'Ik word zo boos als je nu nog steeds zegt dat corona maar een griepje is'

"Het was een zwaar jaar waarvan we denk ik nog steeds niet weten wat de impact is", zegt Janine die ik dit hele coronajaar al volg als ze aan het werk is op de corona-afdeling.

Verpleegkundige Janine verzorgt ex-coronapatiënt Milos Bajic. Foto: Omroep Gelderland

Zwetend

Elke keer als ik samen met een cameraman haar kom filmen, hijsen zij en wij ons in een coronabeschermingspak waar je een paar uur later zwetend weer uit komt; waarin de patiënten je slecht verstaan en moeilijk herkennen. Vandaag loopt Janine met alleen een mondkapje en handschoenen een kamer op de corona-afdeling op.

Hè? "Ja, we hebben nu voor het eerst ook een kamer met mensen die erg ziek zijn geweest van de Covid-besmetting, nog zuurstof nodig hebben, maar niet meer positief testen op corona. Zo heerlijk, kan ik in mijn gewone werkkleding naar binnen.”

'Je wilt ademen, maar je kunt niet'

Ze zet een spuitje in de buik van Milos Bajic uit Nijmegen. Een grote man uit Nijmegen. "Mijn hele gezin kreeg corona en alleen ik die nooit ziek is en nooit een tabletje slikt, kreeg het zwaar te pakken."

Als ik hem vraag of hij erg ziek is geweest, schiet hij vol. Snikkend vertelt hij dat iedereen de maatregelen serieus moet nemen, dat we moeten volhouden. Want hij is zó ziek geweest. "Je wil ademen, maar je kunt niet", zegt hij huilend. "Je ligt naar adem te happen als een vis op het droge."

Er komen weer meer nieuwe patiënten op de corona-afdeling van het CWZ. Foto: Omroep Gelderland

Die benauwdheid en dat vechten van coronapatiënten is nog steeds aan de orde van de dag. Dat wil Janine toch nog wel even benadrukken. "Ik merk dat ik echt moe ben. Kan naast het werk er weinig bijhebben."

Boos

"Ik kan nog steeds boos worden als ik mensen nu na een jaar nog steeds hoor zeggen dat het 'maar een griepje' is. Dan heb je echt onder een steen geleefd. Het is zo anders dan griep. Ik heb er zoveel mensen aan zien overlijden en eigenlijk is er geen behandeling."

Janine mist haar 'gewone' patiënten van de longafdeling vertelt ze als ze even pauzeert met collega Elise Heijnen. Elise ook. "Corona blijft gewoon heel pittig. Het is zwaar: de vele overlijdens, de eenzaamheid van patiënten, de benauwdheid. Maar ik vond het ook heel moeilijk om te zien dat ons eigen team dat altijd zo sterk en vrolijk is, verzwakte. Gelukkig gaat dat nu beter."

Bekijk ons programma Nu, in het ziekenhuis. De tekst gaat daaronder verder.

Ze doen er alles aan om op de been te blijven. Proberen het gezellig te houden. Janine neemt me mee naar een kamertje op B12 zoals de corona-afdeling heet. Aan de muur hangen de posters van de bakwedstrijd Heel B12 Bakt. Op de foto's verrukkelijke taarten. "Dit helpt wel", zegt ze. "Lekkers bakken, lol maken en geinige filmpjes maken. Dan houden we de moed er in."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis