Een jaar nadat Nederland op slot ging: dit waren de allereerste maatregelen

De allereerst besmetting met het coronavirus in Nederland werd eind februari vastgesteld. Al snel volgden adviezen om bijvoorbeeld je handen lang en vaak te wassen en een elleboog te geven in plaats van handen te schudden. Ook ging er voor het eerst een streep door grote evenementen, zoals festivals, carnavalsoptochten en voetbalwedstrijden.

Op donderdag 12 maart volgde een persconferentie, waarin toenmalig minister Bruno Bruins opriep thuis te blijven bij geringe klachten, zoals een verkoudheid. Ook kwam het verzoek zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden en verbood het kabinet bijeenkomsten van meer dan honderd mensen. De scholen bleven open, al was het alleen maar zodat het zorgpersoneel anders niet aan het werk zou kunnen.

Richting een lockdown

Deze eerste maatregelen konden niet voorkomen dat het aantal nieuwe coronagevallen flink steeg. Op 15 maart werden 91 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat toen een nieuw dagrecord betekende. Het kabinet besloot daarom met aanvullende maatregelen te komen, die Nederland richting een lockdown stuurden. Ook deze maatregelen werden door Bruins bekendgemaakt, samen met minister Arie Slob (en natuurlijk doventolk Irma Sluis):

Scholen en kinderopvangcentra dicht

Een van de meest ingrijpende maatregelen was het sluiten van de scholen. Dat gebeurde volgens Slob omdat scholen er niet in slaagden om les te blijven geven. "Veel personeel is ziek en er kunnen veiligheidsrisico's ontstaan. Ook leven er zorgen bij leerkrachten en ouders", zei hij. De scholen en kinderopvangcentra gingen dicht tot en met maandag 6 april, met uitzondering voor kinderen van ouders met 'vitale beroepen'.

Die term zorgde direct voor veel verwarring: wanneer was een beroep vitaal of niet? De overheid sprak over 'cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden' en vragen om een continue bezetting. Er kwam een lijst met alle cruciale beroepen.

Het is het nu?

De basisscholen en kinderopvang zijn sinds 8 februari weer open. Ook het voortgezet onderwijs op locatie is weer opgestart, met als uitgangspunt dat elke leerling minimaal één dag per week fysiek onderwijs volgt. Hetzelfde geldt voor mbo-studenten. En voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang op de buitenschoolse opvang.

Horeca dicht

Een andere ingrijpende maatregel op 15 maart 2020 was het sluiten van de horeca. Nog dezelfde avond, om 18.00 uur, moesten de deuren op slot. Even een frietje halen bij de lokale snackbar was er niet meer bij. Of restaurants wel mochten bezorgen, was in eerste instantie onduidelijk. Pas de volgende dag werd de knoop doorgehakt: bezorgen en afhalen bleef mogelijk.

Hoe is het nu?

Restaurants en cafés zijn sinds midden oktober weer dicht. Net als een jaar geleden moeten ze het doen met bezorgen en afhalen. Wel zijn er plannen om de terrassen te openen vanaf 30 maart.

Sportclubs, seksclubs en coffeeshops dicht

Fitnesscentra, sauna's en seksclubs moesten een jaar geleden eveneens hun deuren sluiten van het kabinet. En ook coffeeshops ontsprongen de dans niet. Dat zorgde in de middag van 15 maart voor lange rijen. Mensen wilden voor het sluiten van de shops nog snel even een voorraad aanleggen.

Lange rij voor een coffeeshop in Nijmegen op 15 maart 2020. Foto: Eric van Haalen

Hoe is het nu?

Ook voor deze locaties geldt dat ze vandaag de dag weer op slot zitten.

Wat mocht nog wel?

Op 15 maart 2020 kon je nog snel even naar de winkel, bijvoorbeeld. Nu zijn winkels alleen open op afspraak en mag er vanaf dinsdag maximaal één klant op 25 vierkante meter ontvangen worden, tot een maximum van 50.

Ook bijeenkomsten waren vorig jaar nog niet verboden, al gold er wel een limiet van 100 mensen. Nu zijn alle bijeenkomsten verboden, maar zijn er uitzonderingen voor uitvaarten (50 mensen) en huwelijken (30 mensen).

Daarnaast mag je buiten maar met z'n tweeën over straat, iets wat een jaar geleden nog geen issue was. Ook voor bezoek aan huis golden op 15 maart 2020 nog geen regels. Het was pas een week later dat premier Mark Rutte de term 'intelligente lockdown' liet vallen en met een limiet voor maximaal drie mensen op bezoek kwam. Momenteel geldt een maximum van één bezoekje per dag.

Geen mondkapjes en avondklok

Mondkapjes waren een jaar geleden nog nauwelijks in het straatbeeld te vinden. Er werd toen vooral gesproken aan het tekort eraan in de zorg. De mondkapjesplicht kwam pas op 1 december.

Misschien het grootste verschil met de huidige coronamaatregelen is de avondklok: die werd namelijk pas op 23 januari van dit jaar ingesteld. Op 15 maart 2020 was het geen probleem om na 21.00 uur de straat op te gaan.

Het gros van de huidige coronaregels geldt nog tot en met dinsdag 30 maart. Volgende week is er weer een nieuwe persconferentie, waarin de situatie vanaf 31 maart wordt besproken.

