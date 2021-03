Voerman Museum Hattem hoopt snel op groen licht

In het museum is de afgelopen weken flink geklust en zijn de tentoonstellingen ‘René Kinket beeldend verteller’ en ‘Tour d’Europe langs ideaalsteden in de late Middeleeuwen’ ingericht. Het museum is klaar om weer open te gaan en hoopt dat het licht daarvoor snel op groen gaat.

Aanwinsten

Het Voerman Museum presenteert twee nieuwe aanwinsten van Jan Voerman senior. Ze hebben een plekje gekregen vlakbij de ingang naar de Voerman senior-zaal. Het gaat om een olieverfschilderij met rozen in een gemberpot, die het museum geschonken heeft gekregen van Hans Heintz uit Amsterdam. Daarnaast hangt een aquarel met bloemen in een pot, die het museum heeft verworven op een kunstveiling.

Nieuwe tentoonstellingen

De tentoonstelling ‘Nieuw Licht’ is afgelost door twee nieuwe exposities,‘René Kinket, beeldend verteller’ is daar een van. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van het werk van deze Hattemse kunstenaar, die mei vorig jaar mei plotseling overleed. En dan is er ‘Tour d’Europe langs ideaalsteden in de late Middeleeuwen’. Centraal in deze tentoonstelling staan vijf nieuw gestichte Europese steden uit die tijd. Naast Hattem zijn dat het Franse Monflanquin, Torun een Poolse tweelingstad, Caernarfon een kasteelstad in Wales en San Giovanni Valdarno een Italiaanse voorstad van Florence. Deze steden zijn gekozen omdat hun middeleeuwse stadsplattegrond tot op de dag van vandaag gaaf is gebleven.

Verkade-presentatie

En loop je dan toch in het museum rond, kijk dan ook naar de vernieuwde presentatie over de periode van de Verkade-plaatjes. Jan Voerman junior werkte meer dan dertig jaar aan de Verkade-albums mee. De mini-expositie, te vinden op de afdeling van Jan Voerman junior, geeft een fraaie blik op dit tijdperk. En vergeet ook niet in de Zicht op Hattem-zaal de mini-expositie ‘Van Oudheidkamer (1949) naar Voerman Stadsmuseum Hattem (2021)’. Een tentoonstelling over de ruim zeventigjarige geschiedenis van het museum.