Robots helpen een handje tijdens de coronadrukte in ziekenhuizen

Ziekenhuizen werken al langer met chirurgische robots die helpen bij het opereren of bezorgrobots die bloedmonsters naar het lab brengen. En nu komt daar de desinfectierobot bij. Met behulp van UV-straling maakt hij de corona-verpleegafdelingen in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem virusvrij.

Dit verkleint de kans op besmetting voor de menselijke schoonmakers. Daarnaast is het sneller: Het desinfecteren van een kamer duurt normaal een uur. Met deze robot kan dat binnen tien minuten.

"De robot geeft verlichting", vertelt het hoofd van het Facilitair Bedrijf Bastiaan de Beer. "De druk die wij ervaren tijdens Covid is gigantisch. Je kunt je voorstellen dat een omkleedprocedure om een kamer in te mogen tijdintensief is. Zo'n pak is warm. Het doet ook psychisch iets met iemand. Dat zijn allemaal nadelige effecten die we door middel van de robot kunnen oplossen."

Robot desinfecteert Covid-verpleegkamer. Foto: Omroep Gelderland

Anderhalve meter afstand

Ook heeft Rijnstate een robot die mensen bij de ingang van het ziekenhuis gaat wijzen op de coronamaatregelen, bijvoorbeeld op de anderhalve meter afstand. Deze zal over twee weken worden ingezet. Bij het Radboudumc wordt sinds een week geëxperimenteerd met een robot bij de entree.

Maar werkt dat nou? "Dat hangt af van de context waarin je de robot in zet: praat de robot vriendelijk, is het duidelijk dat de robot ondersteunend is aan het overige personeel, hoe word je als persoon benaderd: moet jij naar de robot toe of komt hij naar jou toe? Tussen twee mensen is dat eigenlijk hetzelfde", stelt Roel Boumans, die aan de Radboud Universiteit de inzet van 'sociale robots' in de zorg onderzoekt."

"Je komt meestal niet voor je plezier naar het ziekenhuis. Je bent ziek of je komt voor iemand anders. Het is wel van belang dat je iemand met begrip voor de situatie benadert. Dat goed inschatten is best lastig voor een robot. Daar kan je plank volledig misslaan. Maar dat kan ook bij mensen."

Meer robots in de toekomst

De onderzoeker denkt dat we over tien, twintig jaar nog veel meer robots in de ziekenhuizen zien. "Dan rijden ze af en aan door het ziekenhuis. Ze zullen worden ingezet voor administratieve werkzaamheden, zodat je als het ware je eigen zorg kunt regelen. Bijvoorbeeld: welke medicijnen gebruik ik? Wat eet ik vanavond? Wanneer word ik uit het ziekenhuis ontslagen? Zo houden medewerkers meer tijd over voor het 'arm over je schouder-gevoel'".

De eerste reacties op de robots zijn positief. Maar de vraag die vaak gesteld wordt is: 'neemt hij mijn baan over?'. Daar is volgens De Beer geen sprake van. "Het is een extra hulpmiddel voor ons."

"Het schoonmaken zelf blijft mensenwerk. Want de robot haalt geen stof weg. Maar de robot zorgt er wel voor dat de kamer onder de microscoop schoon is."

