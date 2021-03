Stemmen in de kerk, het kan in Apeldoorn

Sinds vandaag kan er gestemd worden voor de Tweede Kamer. En dat kan soms in hele bijzondere stembureaus. In Apeldoorn kan dat onder andere in de Grote Kerk.

Evert van de Voort maakt deze week extra lange dagen. Ondanks de avondklok verwacht hij ver na negen uur ‘s avonds pas thuis te zijn. Hij is de voorzitter van stembureau nummer vijf in Apeldoorn.

Kenners weten dat hij dus de regie voert over het stemmen in de Grote Kerk en dat betekent even een weekje met veel uren van huis. "Mijn vrouw en dochter helpen ook mee, dus die zie ik hier. Dat maakt het extra speciaal."

Nuchter en onder de indruk

Tot de vorige verkiezingen was Evert actief voor het stembureau in zorgcentrum De Veenkamp. Maar die enorme betonnen kolos is gesloten en wordt gesloopt. Daarom kan Evert nu aan de slag in de kerk.

Daarbij valt het hem op dat ook veel jongere stemmers zich in het godshuis melden. "Ja, eigenlijk zijn deze twee dagen speciaal voor mensen uit de kwetsbare groepen die dan in alle rust kunnen stemmen. Dan valt het wel op als er een jonger en fit ogend iemand hier komt. Maar het is niet druk, dus denk ik dat het wel kan."

"Het zou best kunnen dat mensen uit andere delen van Apeldoorn komen, omdat ze graag in de Grote Kerk hun stem willen uitbrengen. Het is ook een bijzondere locatie."

Hulp van studenten

De leden van het stembureau krijgen hulp van studenten. Lotte Herder studeert aan het ROC Aventus. Ze is druk met het helpen van stemmers die even de weg niet weten in de kerk. Lotte wil hier maar wat graag zijn.

"Ik weet niet zeker of ik hier studiepunten voor krijg, maar ik kan verder zo weinig qua opleiding. Daarom ben ik blij dat ik dit vanuit het ROC kan doen. Zelf ben ik 17 jaar, dus ik mag nog niet stemmen maar ik leer hier ook weer van. Dan weet ik dus hoe het moet. Dat is toch handig."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.