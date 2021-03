Stemmen op een bijzondere plek: check hier onze top vijf

Vooral in de grote steden als Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn zijn veel afwijkende stemlocaties. Zo kun je in die gemeenten onder meer in de bioscoop, het muziekcentrum of zelfs in het café stemmen.

Kerken keren als vanouds weer terug als stemlocatie omdat ze qua coronarichtlijnen vaak ruim opgezet zijn. Ze verdwenen tijdens de verkiezingen de laatste jaren van de radar omdat het niet echt neutrale locaties zouden zijn. Maar nood breekt wet en dus zien we naast sporthallen en gymzalen veel kerken terug op de kaart. Een van die kerken vind je terug in onze top 5.

1. De Koepelgevangenis (Arnhem)

Het rijksmonument, dat tussen 1882 en 1886 gebouwd werd, was de eerste van de drie koepelgevangenissen in Nederland. Tot 2015 deed het dienst als gevangenis, maar inmiddels vormt de koepel het schitterende decor van allerlei andere activiteiten en bestemmingen. Woensdag kun je hier je stem uitbrengen.

De Koepelgevangenis in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

2. Het Witte Kerkje (Slijk-Ewijk)

Aan de oever van de Waal ligt misschien wel het meest pittoreske kerkje waar woensdag gestemd kan worden in onze provincie. Het Witte Kerkje is tegenwoordig een galerie en je kunt er trouwen, maar het bouwwerk uit de 15e eeuw wordt woensdagochtend omgebouwd tot stemlokaal voor de kleine 400 inwoners in de nabije omgeving. Om die reden is stemmen daar mogelijk tussen 13.00 en 21.00 uur.

Het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk. Foto: Google Street View

3. Brandweerkazerne (Nijkerk)

Als de gebruikelijke stemlocaties niet beschikbaar zijn dan moet je op zoek naar iets anders. In Nijkerk kwamen ze daarbij onder meer uit bij de plaatselijke brandweerkazerne. Het rode stempotlood past in ieder geval keurig in een omgeving waar brandweerrood de boventoon voert. Of de stemlocatie ook vooral de rode SP- en PvdA-kiezers naar de kazerne lokt, wordt vast snel duidelijk.

De brandweerkazerne in Nijkerk. Foto: Google Street View

4. Voetbalstadions (Vijverberg, Goffert)

Fans van NEC en De Graafschap zullen het ongetwijfeld al gezien hebben: je kunt dit jaar naar het stadion om te stemmen. En in een tijd waarin voetbalpubliek al bijna niet meer weet hoe een voetbalstadion eruitziet, kan het best leuk zijn om op deze manier een weerzien te hebben met je club. In Nijmegen is er naast het Goffertstadion een hele stemstraat (naar het voorbeeld van de corona teststraten) ingericht. In Doetinchem kun je in de supporterskantine van De Vijverberg stemmen. En na het stemmen stiekem even juichen?

Stadion De Vijverberg in Doetinchem. Foto: Omroep Gelderland

5. Theater Orpheus (Apeldoorn)

Nog zo'n plek waar in coronatijden geen mensen meer over de vloer komen. Theater Orpheus in Apeldoorn kan één dag de deuren weer openen voor publiek. Grote publieksstromen zijn ze wel gewend, dus het is geen onlogische keuze van de gemeente om hier uit te komen. En zo kun je woensdag een electoraal bezoekje brengen aan het theater. De voorstelling - het stemmen - moet je alleen wel zelf voor je rekening nemen.

Theater Orpheus in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

