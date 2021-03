Zwembaden moeten lange wachtlijsten wegwerken

Ook bij zwembad De Meerval in Wijchen zijn inmiddels lange wachtlijsten ontstaan voor zwemlessen. “De lengte van de wachtrij is verschillend per tijdstip. De zaterdagmiddag is het populairst. Daar kan de wachttijd namelijk 6 tot 7 maanden duren”, zo vertelt Sven Moors, manager van De Meerval.

Wachtlijst wegwerken

Normaliter worden in De Meerval op zondag geen lessen gegeven maar om de lange wachtrij weg te werken gaat dat nu wél 7 dagen per week gebeuren. Bovendien gaan de lessen door tijdens de meivakantie. In die vakantie komen er ook versnelde routes voor het behalen van een A-diploma. Daarbij krijgen kinderen in plaats van een uur, drie uur les per week. Volgens Moors halen de deelnemers van deze spoedcursus een diploma dat net zo waardevol is als ‘normale’ A-diploma's. Ze kunnen dus net zo goed zwemmen als deelnemers aan een reguliere zwemcursus. Wel zijn er enkele voorwaarden verbonden aan deelname: deelnemers moeten bijvoorbeeld minimaal vijf jaar oud zijn.

Bad bleef vol

Tijdens de maanden dat het zwembad gesloten was, is het bad gewoon vol gebleven. Als ze het water uit de baden zouden halen zou dit kunnen leiden tot roest. Dit zou dan ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen vervangen moeten worden, met hoge kosten tot gevolg. Wel is de temperatuur van de baden verlaagd om ervoor te zorgen dat ze minder energie verspilde.