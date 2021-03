Op Rome-reis zonder vliegtuig, maar met VR-bril

Leerlingen uit de vijfde jaar gymnasiumklas van het Christelijk Lyceum in Veenendaal waren afgelopen week op de jaarlijkse Rome-reis. Toch ging het er dit jaar iets anders aan toe. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om af te reizen naar de oude Italiaanse stad. Het vliegtuig werd dit jaar ingeruild voor een Virtual Reality bril.

Op het gymnasium is het gebruikelijk dat de vijfde klas op reis te gaat om de overblijfselen van de Oudheid met eigen ogen te zien. Bij het Christelijk Lyceum Veenendaal gaan de leerlingen in de vierde klas naar Griekenland en in de vijfde klas naar Rome. “Deze klas is vorig jaar de Griekenland-reis misgelopen door de crisis en zou dit jaar weer niet op reis gaan. Dat vonden we ontzettend sneu, dus we wilden ze wat anders bieden,” vertelt klassieke talen docent Eugenie van der Maten.

De school is heel blij met deze oplossing en ook de leerlingen genoten volop van de ‘reis’. Tijdens de gebruikelijke Rome reisjes is het altijd de bedoeling dat de reis ook leerzaam is. Daarom geven leerlingen dan ook altijd presentaties op locaties over onderwerpen die aansluiten bij het lesmateriaal. Dit jaar was dat niet mogelijk, dus zocht de school naar een oplossing. Na enige tijd kwam Virtual Reality op hun pad. “Het is een ervaring die toch wel als vet gezien wordt, want je kan helemaal om je heen kijken,” vertelt Van der Maten.

De leerlingen werkten gedurende de afgelopen week allemaal aan een presentatie die ze vrijdag hielden voor de klas. Hun publiek droeg allemaal een VR-bril zodat iedereen dezelfde omgeving en ervaring had. Ze konden kiezen welke vorm ze gebruikten voor de presentatie. Zo maakte het ene groepje een film en het andere groepje een game. In beide gevallen werd de illusie gewekt dat je echt op locatie stond.

De leerlingen wisten niet wat ze misten, dus waren zij allang blij dat ze deze week een alternatief hadden. Maar lerares van der Maten heeft het natuurlijk al jarenlang meegemaakt en ziet één belangrijk groot verschil. “Normaal gesproken ben je de hele reis met elkaar, want je zit met z'n allen in een hotel. Dus de saamhorigheid was gewoon veel minder.”

De school is blij dat er iets kon, maar met zijn allen in een hotel is toch het aller leukste.

Geschreven door Eva Hageraats van mediapartner RTV Utrecht