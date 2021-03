GLD doc - Heerde, één jaar later

In de documentaire Heerde, één jaar later volgen we drie ex-coronapatiënten uit het hard getroffen dorp Heerde. Debby van 35 jaar keek de dood in de ogen, maar durfde niet naar het ziekenhuis te gaan. Ze bleef thuis met het risico dat ze het niet zou overleven. Muziekdocent Jenny (68) lag 52 dagen in coma op de IC en herstelde op wonderbaarlijke wijze door de juiste nazorg. Maar de vijftien jarige Bas daarentegen heeft een jaar later nog steeds amper energie.

De verschillen zijn duidelijk zichtbaar. Bas en Debby stuitten op veel onbegrip van de buitenwereld. Bedrijfsartsen die de ziekte onderschatten, maar ook scholen die niet weten wat ze ermee aan moeten. Alle drie blikken ze terug, maar ook vooruit. Hoe gaan hun levens verder?

De documentaire Heerde, één jaar later is op 6 april om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.