Definitieve streep door Over De Top Festival

“Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken”, zegt Nienke Penterman over het festival dat op 22 en 23 mei plaats zou vinden. Vanwege het aantal coronabesmettingen en de onzekerheid voor onder meer bezoekers, artiesten, sponsoren is besloten het Over De Top Festival niet door te laten gaan. Hoewel er een streep gaat door het festival, hoopt de organisatie dit jaar nog iets te kunnen organiseren: “Daar gaan we eerst even rustig over nadenken.”



Alle gekochte kaarten voor de editie van 2021 worden nu ongeldig verklaard. Mensen die al een kaartje hadden gekocht kunnen hun geld terugkrijgen of een bedrag doneren. “We willen onze bezoekers de kans geven om onze stichting te steunen of om het aankoopbedrag terug te vragen”, verklaart Penterman. “De donaties worden gebruikt om alle volgende edities van Over De Top te kunnen organiseren, in welke vorm dan ook.”





