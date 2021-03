Gemeente stuurt kiezers naar niet-bestaande stembureaus

De gemeente Berg en Dal verwijst haar inwoners naar twee stembureaus die in werkelijkheid niet bestaan. Op Facebook legt de gemeente maandag uit waar de stembureaus in die omgeving wel te vinden zijn. Beide locaties zijn alleen woensdag geopend.

Er zou een stembureau zijn in een school in Groesbeek, zegt een woordvoerster van de gemeente. Maar die school trok zich terug omdat het met alle coronabeperkingen niet te organiseren was in het gebouw. Toen waren de stembiljetten echter al gedrukt. Groesbekers in die buurt kunnen nu naar de kantine van voetbalclub Germania om te stemmen.

In Millingen aan de Rijn, in dezelfde gemeente, konden de kiezers terecht bij het gebouw van de postduivenvereniging volgens de gemeente. Maar dat gebouw is in het verleden eenmalig gebruikt, omdat de gebruikelijke locatie niet beschikbaar was. Nu is daar geen stembureau.

Dat bureau is zoals meestal te vinden in het clubgebouw van de fanfare, een eindje verderop.

