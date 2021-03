GLD doc - Horror in de horeca

Het is horror in de horeca sinds de uitbraak van corona in Nederland. De horecasector kreeg zelfs te maken met de grootste krimp ooit. In maart 2020 moesten de deuren voor het eerst worden gesloten door de pandemie. Inmiddels, één jaar later, is de horeca niet meer op een normale manier open geweest. Sterker nog: sinds de tweede coronasluiting – op 14 oktober vorig jaar - bleven de deuren volledig dicht en kan er alleen eten worden afgehaald of bezorgd.

In de documentaire Horror in de horeca ontdekken we hoe Gelderse horecaondernemers strijden om hun restaurant of café overeind te houden. We volgen de uitdagingen van ondernemen onder hoogspanning en zien welke invloed de crisis heeft op het bedrijfs- en privéleven. De grote vraag tijdens de documentaire is: Is er nog een toekomst in en voor de horeca?



Van restaurant tot cateraar

In Winterswijk heeft onderneemster Carlijn Kiekebosch de leiding van restaurant De Zwaan overgenomen van haar moeder Gonnie, die haar dochter wegwijs maakt in de wereld van de horeca. De coronatijd brengt echter de nodige twijfels en spanningen met zich mee.

In Winssen wordt familiebedrijf De Arend gevolgd. Zij houden zich al ruim 120 jaar bezig met feesten, partijen en catering in het dorp. Hun nieuwe restaurant is door de coronacrisis meer gesloten dan open geweest. De familie Tromp is sterk, maar moet onder druk hun toekomst in de horeca veiligstellen.

Het verhaal van de documentaire speelt zich ook af in Arnhem, Wijchen en Elburg, waar we horecamedewerkers zien worstelen en vechten voor hun toekomst in de sector.

Al in november vorig jaar werden de eerste beelden gemaakt. De uitkomst daarvan is te zien in Horror in de horeca. Deze documentaire is op 23 maart om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.