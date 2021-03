COLUMN | De Ridders van Gelre geven stemadvies

Het is ons al jaren een doorn in het oog. Gelderland is sterk ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. We zijn de grootste provincie van Nederland, een voormalig vorstendom nota bene, maar in Den Haag horen we het Gelderse geluid nauwelijks terug. Gelukkig kunnen we daar zelf in het stemhokje verandering in brengen.

We horen vaak dat de Tweede Kamer geen goede afspiegeling van Nederland is en dat parlementariërs te weinig weten wat er leeft bij de kiezers. Daar zijn de Ridders van Gelre, van het gelijknamige Omroep Gelderland-programma, het mee eens.

Gelderland heeft meer dan twee miljoen inwoners. Eén achtste deel van de Nederlandse bevolking woont in onze provincie. Dat betekent dat we recht hebben op achttien zetels in de Tweede Kamer. Al jaren schommelt het aantal Gelderse Kamerleden rond de tien. Volgens de huidige peilingen zal dat de komende jaren ongeveer zo blijven. Dat vinden wij schrikbarend weinig. Nog erger is dat de Achterhoek al jaren totaal niet vertegenwoordigd is in Den Haag. Die misstand kunnen wij zelf herstellen.

Stem op een laaggeplaatste Gelderse kandidaat

Het geheime wapen is de voorkeurstem. Ons stemadvies is: kies niet simpelweg voor de lijsttrekker van uw favoriete partij, maar op een Gelderse kandidaat. En niet de Geldersman of -vrouw die het hoogst op de lijst staat. Die komt waarschijnlijk toch wel in de Tweede Kamer.

Kies een Gelderse kandidaat die op een onverkiesbare plek staat. Als alle Gelderlanders per partij op dezelfde lager geplaatste kandidaat stemmen, kan die met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer komen.

Win-winsituatie

Een voorbeeld: Wil je op de VVD stemmen? Stem dan niet op Mark Rutte. En ook niet op de hoogstgeplaatste Gelderlander op de VVD-lijst. Dat is trouwens Peter de Groot uit Harderwijk op plaats 24. Nee, wij adviseren om te stemmen op Frederik Peters uit Lent. Hij staat op plaats 54.

Zelfs als de VVD weer in de regering komt, is dat volgens de huidige peilingen te laag voor Peters om een zetel in de Tweede Kamer te halen. Als hij voldoende voorkeurstemmen haalt, in 2017 waren 17.527 stemmen genoeg, komt Frederik Peters alsnog in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk ten koste van een kandidaat uit de Randstad. Een win-win-situatie dus.

Pieter Omtzigt

Politieke partijen zijn niet zo blij met voorkeurstemmen, maar wij vinden het een zeer democratische methode waarbij kiezers zelf kunnen zorgen dat de Tweede Kamer een goede afspiegel van Nederland is. Niet de partijen, maar de kiezers zijn de baas in Nederland.

Andere provincies hebben regelmatig kandidaten met voorkeurstemmen in het parlement gekozen. Een goed voorbeeld is Pieter Omtzigt. Het CDA had hem in 2012 op een onverkiesbare plek gezet. Omtzigt kwam alsnog in de Tweede Kamer, omdat inwoners van Overijssel massaal een voorkeurstem op hem uitbrachten.

Onze favoriete kandidaten

Op welke partij u ook gaat stemmen, kies één van de onderstaande kandidaten. Dan krijgt Gelderland eindelijk het aantal zetels in de Tweede Kamer waar we recht op hebben. Gelre!!!!!

VVD: Frederik Peters uit Lent (plek 54)

PVV: Elmar Vlottes uit Apeldoorn (plek 34)

CDA: Ria Aartsen-den Harder uit Vorden (plek 52)

D66: Loes ten Dolle uit Winterswijk (plek 35)

GroenLinks: April Ranshuijsen uit Nijmegen (plek 11)

SP: Sarah Dobbe uit Arnhem (plek 15)

PvdA: Maarten van den Bos uit Bemmel (plek 29)

ChristenUnie: Dirjanne van Drongelen uit Ede (plek 10)

Partij voor de Dieren: Luuk van der Veer uit Apeldoorn (plek 13)

50PLUS: Leendert Lodder uit Putten (plek 26)

SGP: Jan Kloosterman uit Apeldoorn (plek 9)

Stem bij andere partijen gewoon op de hoogstgeplaatste Gelderlander, indien aanwezig.

