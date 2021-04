Supergeheime plek in Arnhem is klaar voor de toekomst

Bij de inzet van de IJssellinie moest een dam bij de Arnhemse defensiehaven het water in de Rijn tegenhouden. Bij Bemmel lag een soortgelijke constructie in de Waal. Het gevolg was dat de IJssel overstroomde zodat een Russische opmars in Nederland vertraagd zou worden. De IJssellinie is nooit gebruikt en bleek in de jaren zestig achterhaald.

Defensiehaven. Foto: Gemeente Arnhem

Vervuild slib

De afgelopen zes weken heeft de gemeente Arnhem de defensiehaven uitgebaggerd. Door de hoeveelheden slib lagen de woonboten in de zomer regelmatig op het droge. Ook de steiger van de zeeverkenners is gerepareerd. Door het vervuilde slib weg te halen, ontstaat er meer diepgang in de historische defensiehaven. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om ook het verhaal van de plek meer bekendheid te geven.

Baggeren in de defensiehaven. Foto: Gemeente Arnhem

Bunkers met donkere ruimtes

Erik Laurentzen houdt toezicht op de werkzaamheden namens de gemeente Arnhem. Hij vertelt enthousiast welke onderdelen van de IJssellinie nog te zien zijn. “Het hoofd van de dam op de noordelijke oever van de Rijn is nog altijd duidelijk zichtbaar. De pijlers waar de dam langs lag, zijn ook nog te zien in de haven. Daarnaast vinden we nog verschillende bunkers met allemaal donkere ruimtes. Deze zijn helaas niet voor het publiek toegankelijk, maar het is wel een spannend verhaal.”

Bunker in de defensiehaven. Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

Vanwege de herstelwerkzaamheden in de defensiehaven konden belangstellenden een rondleiding langs de IJssellinie winnen. De Ridders van Gelre gaan vanavond in een korte uitzending bij Omroep Gelderland op bezoek in de defensiehaven. Ridder René kijkt in een bootje bij de baggerwerkzaamheden. Ridder Bas ontdekt de bunkers die nog altijd om de defensiehaven liggen.

De hele uitzending is hier alvast te bekijken: