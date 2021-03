Mireille hangt flinke boete boven het hoofd, als ze op vakantiepark blijft wonen

Ze is hartstikke boos. Mireille Ridderbosch is een van de vaste bewoners van Ooststappen Vakantiepark in Arnhem die een brief heeft gekregen met een dwangsom. Is ze binnen een jaar niet vertrokken van het vakantiepark kan ze een dwangsom krijgen van 5000 euro per week, met een maximum van 20.000 euro. Zo staat in een brief die ze van de gemeente kreeg. Volgens de gemeente is dat in december al aangekondigd.

"Er was ons toegezegd dat we geen boetes zouden krijgen", reageert Ridderbosch woedend. "En nu krijgen we van een of andere instantie van de gemeente een brief. Zo’n boete kan niemand betalen. 5000 euro. De gemeente weet dat hier mensen wonen met dikke schulden en kinderen. Waar ben je mee bezig?"

De brief is gestuurd naar alle vaste bewoners op de camping. Daarin staat dat de bewoners een jaar de tijd krijgen om een andere woonruimte te vinden. Als ze kunnen aantonen dat ze dit proberen maar het lukt niet, krijgen ze nog een jaar uitstel.

'Hulp bij het vinden van een woning'

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dit maandag: "We hebben dit medio december al aangekondigd." Volgens hem is toen ook al gesteld dat er een dwangsom zou komen. "De meesten zal het wel lukken binnen een jaar wat anders te vinden. De anderen gaan wij helpen een betere woning te vinden met huursubsidie en huurbescherming. En na dat jaar is dus uitstel mogelijk."

SP-raadslid in Arnhem, Gerrie Elfrink, noemt de brief met een dwangsom onmenselijk. "Deze mensen hebben vaak al schuldproblemen en dan krijgen deze brief. Ze schieten nu vol in de stress, omdat ze mogelijk 20.000 euro moeten betalen. Je kan als gemeente wel de mensen van de camping af willen hebben, maar dan komen ze op straat. Dat kan je weten."

Het raadslid gaat daarom vragen stellen aan wethouder Ronald Paping. "Waar slaat deze brief op?", wil Elfrink weten. "Begrijpt de gemeente wel wat ze mensen aandoen door deze brief te sturen? En heeft de gemeente dan nu wel woonplek voor deze mensen?"

