Uitstekend spelend NEC boekt tegen Volendam vijfde zege op rij

NEC begon heel fel en joeg Volendam op. Een domper was het snelle uitvallen van aanvoerder Rens van Eijden, die schreeuwde van de pijn vanwege een enkelblessure.

Rens van Eijden viel al snel uit. Foto: BSR Agency

NEC bleef heel aardig voetballen. Na een overtrreding op Jordy Bruijn claimde Elayis Tavsan de vrije trap. En niet voor nilks, want hij krulde de bal fraai in de kruising. Zijn negende doelpunt van dit seizoen. Daarna regende het kansen voor de thuisclub. Javier Vet, die nauwelijks was af te stoppen, was enkele keren dichtbij en ook Elayis Tavsan en Jordy Bruijn hadden de 2-0 op de schoen. Achterin oogde NEC solide en op het middenveld wonnen Vet, Bruijn en vooral Dirk Proper vrijwel alle duels. De 1-0 ruststand was meer dan verdiend.

Kansen missen

Na rust drong Volendam wat meer aan, zonder echt gevaarlijk te worden. NEC stichtte veel gevaar met hoekschoppen. En Tavsan was na een uitstekende individuele actie dichtbij nummer twee. Pas twintig minuten voor tijd moest doelman Mattijs Branderhorst voor het eerst in actie komen bij een schot van Antonucci. Tavsan had nog twee grote kansen, maar wist de wedstrijd niet in het slot te gooien. In de slotfase miste Kaars een enorme kans op de gelijkmaker, die absoluut onverdiend zou zijn geweest.