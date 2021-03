Enquête over autoluw maken binnenstad roept vragen op

Een enquête die gehouden wordt in Tiel rondom het onderwerp autoluw maken van de binnenstad roept vragen op. De enquête is onlangs verspreid, maar niet iedereen in de binnenstad heeft de enquête tot nu toe gekregen. Op het enquêteformulier wordt melding gemaakt dat de vragenlijst een collectief is van binnenstadbewoners. Enig speurwerk leert dat een fractielid, Henk-Jan van der Munnik, van de Tielse CDA betrokken is bij de enquête.

Binnenkort neemt de gemeenteraad van Tiel een besluit over hoe men de binnenstad autoluw gaat maken. Van der Munnik: "Wij als CDA willen graag weten of daadwerkelijk de bewoners van de binnenstad voorstander zijn van het autoluw maken van de binnenstad." Op de vraag hoe het zit met het selectief versturen van de enquête aan bewoners van de binnenstad zei Van De Munnik dat nog niet iedereen is benaderd maar dat dat nog ging gebeuren.

De gemeente Tiel is al geruime tijd bezig met de vraag hoe men wil omgaan met het verkeer in de binnenstad. In de afgelopen jaren zijn er infoavonden geweest, is er een enquête gehouden en heeft de gemeenteraad ingestemd met een plan voor het autoluw maken van de binnenstad.

Wim de Boer, fractievoorzitter van de grootste Tielse politieke partij PvdB, vindt de gang van zaken maar vreemd. "Partijen mogen natuurlijk altijd contact zoeken met burgers over zaken, maar wees dan ook duidelijk van wie het afkomt, waarom je de enquête houdt, wat het doel is en wat je met de uitkomsten gaat doen. Dat is nu niet gebeurd. Deze manier van handelen vinden wij op z'n minst gezegd niet chique".