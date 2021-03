PvdA/GroenLinks Nunspeet stelt vragen over TONK en volkshuisvestingfonds aan college van B&W

Twee regelingen

Het kabinet heeft twee regelingen bekendgemaakt zodat gemeenten mensen in een lastige positie extra kunnen steunen. Het beschikbare bedrag voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten {TONK) is van 130 miljoen euro verdubbeld naar 260 miljoen euro.

Kabinet roept gemeenten geld ruimhartig toe te kennen

Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen het extra geld ruimhartig toe te kennen. Daarnaast kunnen gemeenten begin mei een aanvraag doen voor een bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro. Het geld is bedoeld om samen met woningcorporaties in te zetten op renovatie, vergroening en verduurzaming van huurwoningen.

Vragen van PvdA/Groenlinks aan college van B&W

De fractie van PvdA/Groenlinks vraagt aan het college of deze de TONK ruimhartig gaat toekennen zodat iedereen die door de coronacrisis in de problemen is gekomen een crisisinkomen kan krijgen en niet in armoede terechtkomt en hoe de hoogte van de vergoeding bepaald gaat worden. Verder wil de fractie van PvdA/GroenLinks Nunspeet weten hoe de mensen geïnformeerd worden over het bestaan van TONK. Daarnaast is de vraag aan het college of zij bereidt zijn de mogelijke doelgroep hiervan gericht te benaderen.

Volkshuisvestingsfonds

Ook kreeg het college B&W Nunspeet de vraag van de fractie PvdA/GroenLinks over het volkshuisvestingsfonds en- of het college het met de fractie eens is dat dit een goede mogelijkheid is om in Nunspeet de leefbaarheid in en de verduurzaming van huurwoningen te verbeteren. Tenslotte vraagt de fractie aan het college of deze bereid is om samen met Omnia Wonen een aanvraag voor te bereiden en in te dienen om aanspraak te maken op middelen uit dit volkshuisvestingsfonds