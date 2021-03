Groen licht voor veertig woningen in Etten

Onder leiding van een procesbegeleider is vorig jaar onderzoek gedaan naar de woonwensen in het dorp. Nu liggen er plannen voor de realisatie van in totaal 43 woningen op vier verschillende locaties. Op twee plekken aan de Dorpstraat komen in totaal vijftien woningen. Het gaat om vijf woningen in een hofje en tien levensloopbestendige woningen op een andere locatie aan de straat. Tussen de Palmlaan, de Strik, de Zeddamseweg en de Slingerparallel moeten tien huizen komen met een ‘agrarische uitstraling’.



De meeste woningen moeten verrijzen op de 'volkstuintjes-locatie' aan de Meesterijweg. Binnen het ‘Woonprogramma Etten’ staan hier achttien woningen in een groene setting ingetekend. Volgens wethouder Ben Hiddinga zijn veel Ettenaren betrokken geweest bij de planvorming en is er een urgente behoefte, wat reden is om de plannen te steunen.



