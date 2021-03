'Derde van de 70-plussers heeft stem al uitgebracht'

Het is lastig om een exact beeld te krijgen, omdat op veel plekken de post simpelweg nog niet binnen is. Maar zowel in de grotere als kleinere gemeentes in Gelderland ligt het gemiddelde aantal uitgebrachte stemmen per post grofweg rond de 30 procent van het aantal 70-plussers.

In Ede, waar ruim 15.000 mensen 70 jaar of ouder zijn, kwamen tot zaterdagmiddag namelijk 5.000 poststemmen binnen. In de kleinste gemeente van Gelderland, Rozendaal, werd tot nu toe 108 keer per post gestemd. Dat op een totaal van 300 inwonende 70-plussers in die gemeente.

Gemeente met meeste ouderen

In Lochem, één van de gemeentes in Gelderland met de meeste ouderen, zijn tot nu toe ruim 2100 poststemmen geteld, op een totaal van zo'n 7000 ouderen. Vergelijkbaar met de gemeente die bij ons de kroon spant als het gaat om 70-plussers, want Renkum heeft ook al zo'n 2000 briefstemmen binnen. Daar vormen de 70-plussers maar liefst 26,2 procent van het totale inwoneraantal.

Hoeveel 70-plussers zijn er in jouw gemeente?

Het gaat voor de volledigheid zowel om de stemmen die zijn uitgebracht per post als de briefstemmen die bij afgiftepunten persoonlijke zijn afgegeven. Ben je benieuwd hoeveel 70-plussers in jouw gemeente wonen, check het hieronder op de kaart.

Landelijk gezien zijn er 2.4 miljoen mensen van 70-jaar of ouder. Dat komt neer op ongeveer 18 procent van de stemgerechtigden. Veel Gelderse gemeenten zwerven een beetje rond dat gemiddelde, alleen in Nijmegen en Arnhem ligt het percentage 70-plussers aanmerkelijk lager. Daar blijft de teller op 14 procent van het aantal inwoners steken.

Vanmorgen stemde Bruls

Buiten de 70-plussers die al een stem hebben uitgebracht, mogen vanaf vandaag ook mensen in een risicogroep eerder hun stem uitbrengen. Dit om ze een veiliger gevoel te geven. Burgemeester Bruls ging vanmorgen kijken op een stembureau hoe dat ging en bracht zelf ook meteen zijn stem uit.

