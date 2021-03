Ik ben geprikt met het AstraZeneca-vaccin, moet ik me zorgen maken?

Huisartsen en andere zorgverleners in Gelderland bellen massaal afspraken af voor inentingen met het vaccin AstraZeneca. Doordat bijwerkingen worden gemeld in buurlanden en ook bij ons, is het vaccineren twee weken stilgelegd voor onderzoek. Vijf vragen en antwoorden over het tijdelijk stoppen met vaccineren, onder meer beantwoord door huisarts Jeanette Klijn Velderman uit Brummen.

1. Is het verstandig om tijdelijk te stoppen met vaccineren?

Klijn Velderman: "Ik snap dat ze tijdelijk stoppen. Het is niet prettig voor veel partijen, maar er is te veel onrust en het is verstandig het goed uit te zoeken voor je massaal verdergaat. Ik denk dat het meevalt, maar drukken op de pauzeknop is verstandig."

2. Enkele bijwerkingen na vaccinatie met AstraZeneca zijn a-typisch: zowel bloedproppen (trombose) als een tekort aan bloedplaatjes en bloedplaatjes moeten juist zorgen dat bloed kan stollen. Hoe kan dit?

"Dat is het grote vraagteken", zegt Klijn Velderman. "Trombose is stolselvorming in een bloedvat en dan wordt een bloedvat afgesloten en dan heb je een probleem. Zoiets zien huisartsen regelmatig. De combinatie van het opeens verlagen van de bloedplaatjes en de stolseltjes is bijzonder en dat moet uitgezocht worden."

3. Ik heb al een prik gehad. Waar moet ik op letten als ik klachten krijg?

Klijn Velderman: "Griepverschijnselen zijn normaal. Als je erg bezorgd bent over klachten die je hebt, dan moet je jouw huisarts bellen." Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als u na een prik met het AstraZeneca-vaccin na drie dagen weer ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid heeft.

4. Heeft mijn eerste prik gevolgen voor de twee prik?

Tussen de eerste en tweede prik met AstraZeneca zitten twaalf weken. De eerste prikken zijn gezet op 12 februari. GGD's verwachten op het moment van de tweede prik meer duidelijkheid te hebben.

5. Ik heb een afzegging voor het zetten van een vaccinatie binnen. Wat gebeurt er nu?

U hebt een aparte registratie gekregen. De landelijke GGD, dat is GGD GHOR Nederland, bericht u wanneer u een nieuwe afspraak kunt maken. Nu is nog niet duidelijk wanneer dit het geval is. ​ Wie zich veel zorgen maakt over een nieuwe afspraak, kan contact opnemen met het publieksnummer van het ministerie van VWS via 0800-1351.

