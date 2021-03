Edenaren halen geld op voor nieuw basketbalveld

"Het basketbalveld staat er al sinds mijn jeugd", vertelt basketballer Michel van den Hoven. "Het staat bekend als De Ark." Hij bracht vanaf zijn dertiende talloze uren door op het veldje waardoor hij de sport is gaan omarmen en zich aansloot bij basketbalclub BCE'78. Hij laat een foto zien uit 1983. "Er is sinds die tijd weinig veranderd."

Het basketbalveld in Ede is zeker al sinds 1983 in gebruik. Foto: Eigen foto

Nog steeds is het veldje een ontmoetingsplek voor jong en oud, beginners en gevorderden die de basketbalsport willen leren of omarmen. "Dat moet zo blijven", zegt Van den Hoven.

50.000 euro

"Maar dan is het veld na bijna 40 jaar wel echt aan vervanging toe", zegt hij. "Er zitten scheuren in en als het hard heeft geregend blijven er grote plassen water op het veld liggen. Dan wil je er niet basketballen."

Van den Hoven zet zich samen met nog meer basketballiefhebbers van BCE'78 in voor een nieuw basketbalveld. Onlangs kregen ze 30.000 euro toegezegd van de gemeente Ede, maar dat is niet genoeg. "Er is ongeveer 50.000 euro nodig", vertelt Van den Hoven. Hij probeert daarom ook op andere manieren geld binnen te krijgen.

Alle huishoudens in Ede krijgen de komende tijd een waardebon van 7,50 euro in de brievenbus die ze kunnen doneren aan een van de initiatieven in de gemeente. "Gooi die waardebonnen niet weg, maar geef ze aan ons", luidt de oproep.

Het doel is om volgend jaar te beginnen met de aanlag van een nieuw basketbalveld.