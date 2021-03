Even geen AstraZeneca-vaccin: 'Ik ben nog niet levensmoe'

Het stilleggen van de inentingen met het AstraZeneca-vaccin heeft gevolgen in Gelderland: bij ons zijn de eerste huisartsen al begonnen met het toedienen van het vaccin. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt het verstandig dat het kabinet de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stillegt. "Het is goed om twee weken pauze te hebben. Huisartsen krijgen vragen van hun patiƫnten en willen een helder verhaal hebben", reageert een woordvoerder.

De huisartsen prikken inwoners in de leeftijdscategorie van 60-64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas met het middel van AstraZeneca. De woordvoerder: "We hebben gisteravond een alert gestuurd naar de huisartsen in Gelderland." Zij moeten alle afspraken afzeggen.

Een woordvoerster van de afdeling Oost-Nederland van de LHV laat weten niet te kunnen ingaan op vragen over het afzeggen van inentingen door huisartsen: "We focussen ons nu op het bijstaan en informeren van huisartsen."

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tien meldingen ontvangen over het AstraZeneca-vaccin, 'waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol hebben gespeeld.' Deze meldingen worden onderzocht, meldt Lareb.

Rillerig, hoofd- en spierpijn

Arnhemmer Wim Harms zegt tegen Omroep Gelderland bezorgd te zijn over zijn vaccinatie, hij heeft last van bijwerkingen. Hij klaagt over rillerigheid, hoofd- en spierpijn. "Ik heb het gevoel dat ik een stevige griep heb", zegt Harms die zaterdag zijn eerste prik kreeg. "Maar dit zijn ook bijwerkingen die waren voorspeld. Ik neem aan dat het lichaam reageert zoals het moet reageren."

Hij heeft zich bij zijn huisarts gemeld.

Lareb heeft nog geen meldingen binnengekregen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Denemarken en Noorwegen kwamen wel meldingen binnen van deze ernstige bijwerkingen.

De LHV verwijst voor vragen over de betrouwbaarheid van het middel naar instanties als het ministerie van Volksgezondheid en de Gezondheidsraad. "Huisartsen gaan daar niet over, maar hebben wel een rol in de informatievoorziening. "De artsen krijgen sinds eind vorige week meer vragen over het vaccin van AstraZeneca. Toen staakten diverse Europese landen al tijdelijk het gebruik. Ze willen eerst zeker weten dat enkele ernstige trombosegevallen niet door het middel zijn veroorzaakt.

Meldingen in buitenland

Zondagavond nam het kabinet het besluit om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseerde daartoe na zes meldingen uit Denemarken en Noorwegen over mensen die na de prik een combinatie van ernstige stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) kregen.

Ton de Boer van het CBG zei maandagmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat mensen die al ingeënt zijn met AstraZeneca-vaccin en geen klachten hebben, zich geen zorgen hoeven te maken.

"Als je na het vaccineren wat blauwe plekjes ziet die op trombose kunnen duiden, moet je wel even naar de dokter gaan. Maar die kans dat dat gebeurt is uitermate klein. Er is vooralsnog geen oorzakelijk verband aangetoond tussen het vaccin en deze meldingen. Het advies om te pauzeren is uit voorzorg, totdat er meer duidelijkheid is", benadrukt het CBG.

Omroep Gelderland krijgt reacties binnen. Annemieke zou afgelopen donderdag het vaccin toegediend krijgen, maar heeft in overleg met haar huisarts besloten te wachten. "Ik begon toch wel heel erg te twijfelen en ben nog niet levensmoe", zegt ze. De huisarts heeft haar nu op de wachtlijst gezet. "Dat kon dan nog wel even duren. Ben ik even blij. "

Ziek gemeld na prik

Michiel van der Leeuw uit Bennekom heeft zich ziek gemeld bij zijn werkgever vandaag. Na het halen van de eerste prik met het AstraZeneca-vaccin, zaterdag, voelt hij zich 'enigszins beroerd'. "'s Avonds en 's nachts ben ik rillerig", legt hij uit. "Ik heb ook spierpijn. Maar ik maak me verder geen zorgen of zo. Ik ben blij dat ik de eerste prik heb gehad. Ik hoop wel dat de klachten afnemen."

Eind mei krijgt de zestigplusser de tweede prik met het vaccin. Hij gaat ervan uit dat het onderzoek naar de bijwerkingen dan is afgerond.

Ook Jan Tijdink uit Winterswijk (64) is dit weekend door zijn huisarts ingeënt. "Ik had wel mijn bedenkingen", zegt de Achterhoeker. Tijdink is bekend met trombose. "Mijn huisarts heeft gezien mijn voorgeschiedenis de specialist gebeld. Conclusie: je kunt het vaccin veilig nemen."

Reacties op Facebook

Op Facebook van Omroep Gelderland mengen lezers zich in de discussie over het vaccin. "Dat krijg je als een vaccin niet volledig wordt getest", reageert Mandy Wijngaarden uit Winterswijk. "We weten allemaal dat het jaren duurt voor een vaccin er door mag en nu konden ze allemaal in een half jaar de markt op."

"Nou ik heb de prik gehaald heb nergens last van", zegt Hannie van den Oosterkamp uit Driel.

Joos Ratel zegt: "Het meest angstwekkende van dit vind ik als je bloedverdunners gebruikt zoals ik, dan moet je er een paar dagen mee stoppen. Dit om te voorkomen dat je bloedingen krijgt. Ik kreeg vorige week ook een oproep, ik twijfelde al heel erg, toen ik dit te horen kreeg, nog meer. En nu dit weer. Ik denk dat ik toch echt maar pas deze keer! Betekent dit dat ik straks géén musea of restaurant binnen mag? So be it! Ik ben niet van plan om vroegtijdig te sterven aan een vaccin."