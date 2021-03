Omrijden geblazen rond Doetinchem door verdubbeling van Europaweg

Van de Europaweg, de belangrijkste verbindingsweg vanaf snelweg A18 richting het centrum van Doetinchem, maken dagelijks 22.000 voertuigen gebruik. Om de doorstroming te verbeteren werken de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeente Doetinchem de komende maanden aan de verdubbeling van de weg.

De eerste maanden wordt het gedeelte tussen de spoorlijn en tankstation Tinq aangepakt. Het wegdek wordt vernieuwd, waarbij de weg vanaf de Auroraweg wordt verdubbeld. Ook worden de rotondes bij De Wals en de Auroraweg vernieuwd. In de tweede fase wordt de weg vanaf het tankstation tot en met de aansluiting met de A18 aangepakt. Daarbij worden verkeerslichten geplaatst op de toe- en afritten van de A18 en worden verkeerslichten op de kruising Bedrijvenweg met de Kilderseweg vervangen.

Oversteekplekken voor fietsers verdwijnen

Voor de doorstroming van het verkeer is het niet meer wenselijk dat fietsers straks de vierbaansweg oversteken. Daarom heeft de gemeente gekozen voor fietstunnels als veilige oversteek. Daardoor verdwijnt een belangrijke fietsoversteekplaats tussen de Auroraweg en de Vancouverstraat. Eerder lieten een aantal buurtbewoners al weten zich zorgen te maken over het verdwijnen van de oversteekplaats.

Zij kwamen in verweer bij de Raad van State tegen het verdwijnen van de fietsoversteekplaats. Daarnaast zijn de buurtbewoners bang dat er een 'flessenhals' ontstaat voor het verkeer als er geen tunnel onder het het spoor komt. De Raad van State moet nog uitspraak doen in deze zaak, maar ondanks dat gaan de werkzaamheden aan de weg gewoon van start.

Geen tunnel onder het spoor

Veel politieke partijen in de gemeenteraad hadden ook gehoopt dat er met de verdubbeling van de weg een tunnel onder het spoor zou komen, maar dat zit er voorlopig niet. in. De gemeente Doetinchem heeft hiervoor samen met de provincie een verzoek ingediend en is daarover in gesprek met ProRail. De verwachting is dat het besluit voor een tunnel nog jaren kan duren.

Door de werkzaamheden aan de Europaweg moet het verkeer de komende tijd rekening houden met omleidingsroutes. Verkeer vanaf de snelweg kan omrijden via Wehl om vanaf daar via de Liemerseweg richting het centrum van Doetinchem te rijden. Verkeer vanuit het centrum rijdt de omgekeerde route of via de Bedrijvenweg richting de snelweg.