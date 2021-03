Uitblinker Darfalou opgelucht: 'Dit laat zien dat ik sterk ben, ik ben er altijd'

En dus stond de Algerijn voor het eerst in lange tijd weer met een grote glimlach voor de camera, want de afgelopen weken was het vooral de bank die hij warm hield. "Voor mij was deze wedstrijd dus echt geweldig. Ik heb hard gewerkt en maakt twee goals en geef een assist. Dat was enorm belangrijk na zoveel wedstrijden niet gespeeld te hebben, dat was ook voor mij zwaar."

Maar toch heeft de aanvaller nooit geklaagd bij de trainer. Eerder dit seizoen had hij zo'n zelfde periode en maakte hij een belangrijke treffer tegen Fortuna Sittard. "Ik werk altijd hard voor mijn vrienden. En als je dan op zo'n manier terugkomt en succesvol bent, dat toont aan dat ik mentaal sterk ben gebleven. Ik ben dus sterk en dat is belangrijk om te weten voor een speler."

Dank aan god

Na de gelijkmaker van Darfalou ging de Algerijn op zijn knieën en dankte hij God. "God is belangrijk. Ik wilde hem bedanken voor dit doelpunt."

Darfalou scoort de 1-1 in de Galgenwaard. Foto: Omroep Gelderland

'Kan mooi einde worden'

Door de goals van Darfalou en de overwinning van Vitesse en het gelijkspel van Feyenoord doet de Arnhemse ploeg goede zaken op de ranglijst. Vitesse staat één punt achter AZ (derde) en vier punten voor op Feyenoord (vijfde), zelfs plek twee is nog in zicht.

Riechedly Bazoer is daarom trots op Vitesse. "Iedereen weet altijd lastig is om uit bij Utrecht te winnen, dat gebeurde negen jaar geleden voor het laatst. In hoeverre we nu aan plek twee denken? "We hebben doelen met elkaar uitgesproken. We willen de beker winnen en zo hoog mogelijk eindigen. We zullen zien waar we terecht komen, maar dit kan heel mooi worden."