Bazoer wil niet veel vertellen over incident: 'Anders gaat dat weer een eigen leven leiden'

Riechedly Bazoer stond zondag weer in de basis bij Vitesse nadat hij vorige week een schorsing kreeg van trainer Thomas Letsch na een incident op de training. Vandaag sprak de verdediger voor het eerst over dat incident, al wilde hij er vooral niet teveel over kwijt.

Echt zeggen dat het hem spijt van wat er is gebeurd op de training wil hij niet over zijn lippen krijgen. "Ik begrijp alleen wel hoe de trainer erover denkt. Ik moet dat accepteren, want hij is de baas."

Wat er precies is gebeurd blijft nog altijd in het midden. "Ik ga er vooral niet teveel over zeggen. Iedereen weet dat ik een emotionele jongen ben en altijd wil winnen, ook op de training. En ik moet dit soort situaties dan gewoon vermijden."

Goed gesprek

Trainer Thomas Letsch liet vrijdag al weten dat hij het voorval achter zich wil laten, vooral na een lang gesprek op dinsdag met Bazoer. "In dat gesprek heb ik ook mijn mening gegeven over wat er is gebeurd. Wat die mening is? Daar ga ik niet teveel over vertellen, dat houd ik tussen mij en de trainer. Als ik nu mijn eigen verhaal vertel, dan gaat dat weer een eigen leven lijden. Ik ben vooral blij dat ik weer op het veld sta."

De 24-jarige Bazoer zegt dat de relatie tussen hem en de trainer weer goed is. "Die was vanaf dag één goed en ik ben blij dat dat nu ook weer goed is."

'Niet zo erg als vorig jaar'

Eén ding wil Bazoer nog wel kwijt over het incident. Vorig jaar kreeg hij het aan de stok met Jay-Roy Grot en toen kwam het tot een handgemeen. Hij beloofde hulp te zoeken en dit soort voorvalletjes in de toekomst te vermijden. Dat laatste lukt dus niet helemaal.

"Maar ik kan wel zeggen dat het helemaal niet zo erg was als vorig jaar. Maar ik moet dit soort situaties dus wel vermijden. Soms ga ik over het randje en dan moet ik accepteren dat de trainer heeft besloten om mij te schorsen voor de wedstrijd tegen AZ."

