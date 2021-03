Betaalde wandeling langs Zutphense horeca in trek, kaarten snel weg

De deelnemende horecaondernemers zijn blij met het initiatief, zegt organisator Mark Schuitemaker van Zutphen Promotie. Voor Frans van Rossum van de gelijknamige koffiezaak is het een prettig idee om de hele dag door klanten te ontvangen. "We zijn slechts beperkt open tijdens de lockdown, en dan alleen voor Coffee to Go. Op zo'n dag als vandaag is het dan fijn om de hele dag door mensen te kunnen bedienen."

Bekijk hier de tv-reportage over de Sunday Hike:

Ondersteunen van horeca

Twee dames uit Warnsveld lopen ook de route. "We houden heel erg van Zutphen, we houden heel erg van horeca, dus dit is de perfecte route voor ons", legt een van de dames uit. De ander vult aan: "Vaak bestellen we ook eten bij de lokale horecaondernemers in deze tijd. Dat we met zo'n looproute bij kunnen dragen is alleen maar fijn".

Ook burgemeester Vermeulen van Zutphen loopt de route mee. "Het is vreselijk voor de horeca dat ze stil staan. Als we nu kleine dingetjes mogen en ze kunnen nu weer de ontmoeting hebben met klanten, dat is super belangrijk".

De route loopt vanaf het centrum van Zutphen richting Warnsveld. Via de rivier de Berkel en het centrum van Warnsveld gaat de route terug naar Zutphen.

Een deel van de route loopt langs de rivier de Berkel.

Een deel van de route loopt langs de rivier de Berkel Foto: Omroep Gelderland

Wandeltocht verboden in Groningen

Zutphen Promotie, de organisatie achter de route is heel blij met de animo. "Ondernemers hebben het echt zwaar hier in Zutphen, de koek is gewoon op", zegt Mark Schuitemaker. De route is volgens hem helemaal coronaproof. Juist vanwege tijdslots en korte lijntjes met de horecaondernemers zorgt dat ervoor dat er op tijd ingegrepen kan worden en eventueel bijgestuurd.

Eerder deze week werd een tocht in Groningen verboden omdat het te veel drukte zou opleveren in het centrum. "We hebben zestig mensen in totaal in dus die tijdslots, dit gaat dus niet uit de hand lopen", stelt Schuitemaker.

Na de tweede try-out op 21 maart worden de tochten geëvalueerd. Bij succes en bij eventuele versoepelingen worden de tochten uitgebreid. Dan zullen er dan meer horecaondernemers meedoen, die ook nog eens gaan rouleren zodat het niet te druk is.