Velpse wijk viert 100-jarig bestaan met kunst in de vensterbank

Een nagebouwde Russische kathedraal die tijdens de Russische revolutie in 1921 in brand is gestoken, een pikant model in olieverf dat naar de roaring twenties verwijst, en natuurlijk verwijzingen naar de Amsterdamse school. Het thema '1921' is breed opgepakt door de kunstenaars.

Niet aan de maten gehouden

Zondag mochten bewoners een voorkeur opgeven welk kunstwerk zij vanaf 21 maart een aantal weken in hun vensterbank hebben staan. Niet iedere kunstenaar heeft zich helemaal aan de opgegeven maten gehouden, vertelt initiatiefnemer Gerrit van Middelkoop, eigenaar van de Dingenfabriek, een werkplaats voor toegepaste kunst.

"Daarom mogen we ook een winkelpand van een makelaar gebruiken. En er is een object dat buiten kan staan."

'Hele eer om hier te mogen wonen'

Het stel Karin van Til-Janssen en Benny Janssen heeft ook een kunstwerk gekozen. "Het is een kunstwerk wat het eerste flatgebouw in Nederland voorstelt. Supermooi", vertelt Benny.

Het kunstwerk staat nu in de vensterbank. In de voortuin staat een bordje met informatie over het kunstwerk. "Het is niet de bedoeling dat voorbijgangers met de neus tegen de ruit het kunstwerk gaan zien", zegt Karin lachend. "Maar dat ze wel de mooie architectuur van de huizen ook zien."

Benny vult aan: "Altijd als ik de straat in kom, dan word ik helemaal warm van binnen door de mooie, rode bakstenen architectuur. Het is een hele eer om hier te mogen wonen."

Voorbijganger bekijkt kunst. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland