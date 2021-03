Vitesse doet uitstekende zaken met overwinning op FC Utrecht

Wittek schiet Vitesse naar 1-3 in Utrecht. Foto: Omroep Gelderland

Vitesse heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de vierde plek. De Arnhemmers wonnen na een moeizame eerste helft overtuigend met 1-3 bij FC Utrecht. Doordat Feyenoord punten verspeelde tegen PSV (1-1), staan de Arnhemmers nu vier punten los van de Rotterdammers, die vijfde staan.

In een hele matige eerste helft had Vitesse veelal de bal, maar werd de ploeg van trainer Thomas Letsch nauwelijks gevaarlijk. Bazoer en Wittek liepen allebei al vlug tegen een gele kaart aan. Met de rust in zicht kwam de wedstrijd pas een beetje op gang. Utrecht-aanvoerder Janssen haalde een schot van Wittek van de lijn.

Twee minuten later scoorde Utrecht aan de andere kant, Kerk werkte van dichtbij af: 1-0. Weer enkele minuten later stond de 1-1 alweer op het scorebord. Darfalou, die weer eens in de basis mocht beginnen, kopte een voorzet van Doekhi via de paal binnen.

Penaltymoment

De eerste minuten van het tweede bedrijf waren net zo vermakelijk als de fase van de eerste helft. Utrecht leek op 2-1 te komen, maar oud-Vitessenaar Van de Streek kopte van dichtbij mis. Vlak daarna werd Darfalou gevloerd door doelman Oelschlägel, die de bal liet glippen. De VAR keek ernaar en adviseerde scheidsrechter Kamphuis de bal op de stip te leggen. Darfalou liet die buitenkans niet onbenut en schoot raak: 1-2.

Vitesse liet er vervolgens geen gras over groeien. Darfalou had nog binnen het uur zijn derde kunnen maken, maar legde af op Wittek: 1-3. Het betekende zijn eerste goal in het geel-zwart.

Rode kaart Bazoer

In de minuten na de derde goal gebeurde er weinig. Bij Vitesse verliet Broja geblesseerd het veld, hij werd vervangen door Huisman. Ook Bruns viel in, voor de onzichtbare Openda. Vlak voor tijd werd het nog even spannend. Bazoer pakte zijn tweede gele kaart en kon een kleine tien minuten eerder gaan douchen dan zijn teamgenoten. Darfalou en Dasa verlieten daarop het veld, zij werden gewisseld voor Oroz en Hajek.

De overwinning kwam echter niet meer in gevaar, ondanks de extra tijd van maar liefst zeven minuten. De 1-3 winst op FC Utrecht betekende de derde winstpartij van Vitesse in wedstrijden waarin sterspeler Tannane niet meedeed. Eerder wist Vitesse zonder de sterspeler, die ontbrak vanwege een schorsing, al te winnen van Willem II en PSV. Komende week, thuis tegen Willem II, is hij er weer bij, maar moet Vitesse het dus doen zonder de dan geschorste Bazoer.

