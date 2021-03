Javier Vet staat open voor nieuw contract bij NEC

De middenvelder, die zo makkelijk scoort de laatste weken, staat zeker open voor een langer verblijf in Nijmegen. "Ja, het ligt eraan wat er langs komt en of we promoveren of niet. Maar ik heb het naar mijn zin hier. Ik hoef niet koste wat kost weg."

Niet zoals vorig jaar

Vorig seizoen koos hij voor een vertrek bij De Graafschap, toen die club toch niet promoveerde. Maar uiteindelijk vond Vet pas in oktober een nieuwe club met NEC. "Ik ga zeker niet zoveel risico nemen als vorig jaar. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren de komende maanden. Er kan altijd wat langskomen. Ik heb Ted van Leeuwen al wel gezien, maar nog niet met hem gesproken. Dat komt binnenkort wel."

Javier Vet juicht na zijn openingstreffer tegen Jong PSV. Foto: BSR/Broer van den Boom

Vet is lekker op dreef in het nieuwe 5-3-2 systeem als aanvallende middenvelder. "Ja, dat ligt mij wel goed. Ik denk dat mijn loopvermogen ook op tijd terug kan zijn, als dat nodig is. In 4-4-2 had ik een meer verdedigende rol en moest ik me voor mijn gevoel een beetje inhouden. Nu kan ik meer energie aan het team geven. We creëren als team meer kansen en ik kom dan vaak in de positie om te scoren. Ja, dat was vorig jaar bij De Graafschap ook zo na de winterstop. Toen zat ik er lekker in."

"Tegen Volendam morgen mogen we het laten zien. We hebben een paar goede wedstrijden gespeeld. Nu moeten we tegen grotere teams ook proberen om veel kansen te creëren."