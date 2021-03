'Mijn dochtertje stikte bijna en ik had geen mobiel bereik'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Uiteindelijk liep het goed af met de kleine Noor, maar het was de zoveelste keer dat Van Loon in zijn dorp slecht bereik had met zijn mobieltje. De Achterhoeker is raadslid en heeft het onderwerp 'mobiel bereik' al meerdere keren bij de gemeente Oost Gelre aangekaart.

In 2014 overhandigde Omroep Gelderland met drie andere regionale omroepen ruim duizend klachten over slecht mobiel bereik aan de Tweede Kamer. Er werd toen beterschap beloofd, maar is er in de afgelopen jaren ook echt iets veranderd? Wij zoeken het samen met studenten van Hogeschool Windesheim uit.

De plannen liggen er en er zijn volgens Van Loon al beloftes gedaan door KPN dat er een zendmast komt. Maar tot nu toe zien de inwoners nog geen verbetering.

"Onze dorpsorganisatie Mariënvelds Belang is druk bezig met het mobiele bereik in ons dorp. We zijn al jaren aan het klagen bij KPN. We hebben al een voorlichtingsbijeenkomst gehad en de grond voor de mast is aangekocht. Een definitieve datum noemt KPN niet. Ze hebben het nu over eind 2021 of misschien zelfs 2022. De zendmast wordt ons al twee jaar beloofd. Als hij er pas in 2022 komt, hebben we vier jaar moeten wachten op fatsoenlijk bereik", aldus het gemeenteraadslid.

KPN: nog dit jaar een zendmast

We hebben KPN om een reactie gevraagd. Woordvoerder Stijn Wesselink van het telecombedrijf laat weten: "We verwachten uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar de mobiele dekking te hebben verbeterd in Mariënvelde. Hiervoor plaatsen we een extra zendmast. We hebben dit eerder deze week ook persoonlijk aan het gemeentebestuur laten weten."

Van Loon is blij verrast. "Als dit echt waar is, kan in Mariënvelde de vlag uit. Dan zouden we eindelijk goed mobiel bereikbaar zijn. Ik ben blij dat we nu duidelijkheid hebben gekregen van KPN. Het is natuurlijk wel eerst zien dan geloven, maar als KPN zich aan deze belofte houdt, hangen wij de vlag uit."

Geen bereik op camping

Ook campingeigenaar en geitenboer Bert Kots in de buurtschap Woold bij Winterswijk ervaart de gevolgen van slecht mobiel bereik. Zijn campinggasten komen regelmatig bij hem klagen. "Je kunt beter hebben dat de douche het een paar dagen niet doet, dan dat je geen mobiel bereik hebt op de camping."

Kots vertelt dat hij zelfs jarenlang helemaal geen bereik had. Tot er in juni 2018 een zendmast op het erf van zijn buurman werd geplaatst. De zendmast staat 300 meter van de boerderij vandaan. "Het is niet heel fraai, maar ik heb het geaccepteerd dat die zendmast er kwam. In de hoop dat iedereen hier dan mobiel bereik zou hebben. Dat is helaas anders uitgepakt."

Campingeigenaar Bert Kots in Woold. Foto: Erica Henry

De enige provider waarmee je ontvangst hebt van de zendmast is KPN, zegt de Achterhoeker. "Dus campinggasten die een andere provider hebben, kunnen mobiel bellen en internetten op de camping vergeten."

Volgens Kots hebben zes van de tien campinggasten geen bereik, omdat ze niet het goede abonnement hebben. "Hierdoor komen sommige gasten niet meer terug of moeten ze zelfs een KPN-abonnement aanschaffen, zodat ze hier op de camping bereik hebben. Het is heel irritant, we hebben een zendmast pontificaal in het zicht staan, maar niet eens iedereen heeft bereik."

De geitenboer heeft meerdere keren bij andere providers geklaagd, maar zonder resultaat.

Na een oproep in februari kregen we bijna honderd klachten over slecht mobiel bereik. Op onderstaand kaartje is te zien dat ze uit de hele provincie komen.

