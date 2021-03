De Hoevert blijft zorgen voor kopzorgen in Didam

“De Hoevert is al een keer door krakers bezet en het risico op een nieuwe bezetting is aanwezig”, betoogde raadslid Roy Polman Lokaal Belang Montferland donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. “Wij constateren dat het budget voor de sloop gefinancierd kan worden door de verkoop van het voor woningbouw bestemde terrein.” Waar de Montferlandse coalitie zo snel mogelijk wil overgaan tot de sloop van het gebouw, pleiten oppositiepartijen PvdA en fractie Rob Mos juist voor behoud van het pand. Volgens hen moet de sloop in totaal 1,7 miljoen kosten, waarbij de sloopkosten 850.000 euro bedragen. “Dat geld heeft deze gemeente helemaal niet”, aldus Mos, die samen met het PvdA een motie indiende te wachten met de sloop. “Eén omdat er geen geld is en ten tweede omdat er geen plannen zijn gedeeld met de raad.”



Het college staat niet onwelwillend tegenover het op korte termijn slopen van het leegstaande zwembad in Didam. “Het liefst zouden we De Hoevert direct na de sluiting gesloopt hebben”, zei wethouder Martin Som. Volgens hem kon de gemeente de kosten toen niet op zich nemen. Iets dat in 2021 geen probleem meer lijkt te zijn: "De bedoeling is om praktische redenen om zo snel mogelijk het gebouw te amoveren (slopen, Red.). De 850.000 sloopkosten zijn niet alleen voor de sloop, maar meer om het gebied bouw klaar te maken.” Volgens de wethouder is het niet nodig te wachten tot er plannen liggen en zijn er geen financiële redenen om het pand in stand te houden.



Woningbouw

De coalitiepartijen zien graag dat terrein van het zwembad wordt ingezet om betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren voor zowel starters als senioren. Hoewel wethouder Walter Gerritsen nog geen plannen noemt, wil de gemeente volgens hem binnen afzienbare tijd met een startnotitie komen. Hierin wordt niet enkel naar De Hoevert gekeken. Wat er gebeurt met het pand van het zwembad in nog onbekend. Vanwege oplopende emoties werd de raadsvergadering geschorst. Donderdag 18 maart debatteert de raad verder over De Hoevert en de was- en strijkservice.





