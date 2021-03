De verkiezingen: alle feiten en cijfers op een rij

Wist je dat we in Gelderland behoorlijk ondervertegenwoordigd zijn als het gaat om kandidaat-Kamerleden? En wist je dat er woensdag in totaal 1172 plekken zijn waar je kan stemmen in onze provincie? Bekijk hieronder alles wat je wil weten als het gaat om de Tweede Kamerverkiezingen in Gelderland.

Als je gaat stemmen op 15, 16 of 17 maart dan heb je dit jaar behoorlijk wat te kiezen. Waar ga je stemmen, wanneer, op welke dag, op welke partij, op welke kandidaat? Hieronder nemen we je vanuit Gelders oogpunt mee in de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Gelderse kandidaten

Op bijna 1600 kandidaat-Kamerleden kun je je stem uitbrengen deze verkiezingen. Hoewel daar best wat Gelderlanders tussen zitten, zijn we als provincie behoorlijk ondervertegenwoordigd als je het vergelijkt met andere provincies. Zo komt maar 7,5 procent van de kandidaten uit Gelderland, terwijl 12 procent van de Nederlanders in Gelderland woont. Toch valt er nog genoeg te kiezen. Met onderstaan zoektool kun je precies zien hoeveel kandidaten er uit jouw regio komen. Woon je bijvoorbeeld in Apeldoorn en wil je op een vrouw gaan stemmen, dan kun je hier direct zien welke opties je hebt. Handig toch?

1172 stembureaus

In totaal zijn er in Gelderland 1172 stembureaus. Een deel van die locaties (200 in totaal) is ook maandag en dinsdag al geopend. In principe zijn die dagen bedoeld om mensen uit de risicogroepen, vanwege het coronavirus, veilig te kunnen laten stemmen. In veel gemeenten zijn dit jaar speciale stemstraten ingericht. Een beetje te vergelijken met de testraten die we kennen van voor een coronatest, maar dan net even anders. Ook zijn er nog 74 afgiftepunten waar briefstemmers de mogelijkheid hebben om hun stem af te komen leveren. Met je kiezerspas mag je stemmen in elke gemeente in Nederland. Kijk hieronder op de kaart waar, wanneer en hoe laat je bij jou in de buurt kun stemmen.

70-plussers

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om te kunnen stemmen, maar ook om zo min mogelijk risico te lopen op de verspreiding van het coronavirus is het voor 70-plussers dit jaar mogelijk om een stem per post uit te brengen. Tot en met vrijdag konden ze hun stem op de bus dus doen, nog tot en met woensdag 17 maart 21.00 uur kan de stem ook persoonlijk afgegeven worden op één van de eerder genoemde afgiftepunten. Om hoeveel mensen gaat dat eigenlijk? Landelijk gezien zijn er 2.4 miljoen mensen 70 jaar of ouder. In Gelderland zijn vooral de gemeente Renkum en Lochem 'oud'. Meer dan een kwart van het aantal inwoners is 70 jaar of ouder. Benieuwd hoeveel mensen in jouw gemeente hun stem via de post mogen uitbrengen? Kijk op de kaart hieronder.

Toegankelijkheid

Iedereen moet kunnen stemmen. Dat hoort bij een democratie. Maar voor sommige doelgroepen is dat net even iets makkelijker gezegd dan gedaan. Als je in een rolstoel zit bijvoorbeeld. Of als je blind of slechtziend bent. Uit onderzoek van Omroep Gelderland bleek al dat het overgrote deel van de stembureaus in Gelderland rolstoeltoegankelijk is. Op plekken waar dat niet het geval is, zijn ter plekke in ieder geval de omstandigheden gecreëerd waardoor mensen in een rolstoel toch hun stem uit kunnen brengen. In vijf gemeentes in Gelderland is het mogelijk om als blinde of slechtziende zelfstandig te stemmen. Dat kan dan met behulp van een stemmal en een audiobox. Hoe dat precies in zijn werk gaat lees je hier.

Hoe ging het in 2017?

Vier jaar geleden gingen we voor het laatst naar de stembus om de leden van de Tweede Kamer te kiezen. Om je geheugen even op te frissen kun je hieronder bekijken hoe er toen gestemd werd in jouw gemeente. Klik op de gewenste gemeente om de hele uitslag te zien.