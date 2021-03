De verkiezingen zijn begonnen, bekijk hier waar jij al kan stemmen

Het is zover. Op 200 locaties in Gelderland kan vanaf nu gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege de coronacrisis wordt er dit jaar niet op één, maar op drie dagen gestemd. Maandag en dinsdag is het vooral de bedoeling dat kwetsbaren en ouderen hun stem uit kunnen brengen. In de meeste gemeenten zijn slechts enkele stembureaus geopend. Bekijk hier welke bureaus dat in jouw gemeente zijn.

Onbetwiste Gelderse koploper van het aantal beschikbare stemlocaties op maandag en dinsdag is Nijmegen. Op 30 plekken kunnen inwoners terecht om voor de muziek uit hun stem uit te brengen. Onder hen ook burgemeester Hubert Bruls, die maandagochtend direct zijn stem uitbrengt. 70-plussers hebben tot en met afgelopen vrijdag de kans gehad om alvast via de post hun stem uit te brengen. Het langsbrengen van die poststemmen kan nog tot woensdagavond 21.00 uur.

Benieuwd of het stemlokaal bij jou in de buurt ook maandag en dinsdag al open is? Bekijk het hieronder op de kaart.

In totaal zijn er in Gelderland 1172 stemlocaties open op 17 maart, ook zijn er 74 afgiftepunten waar briefstemmers hun stem af kunnen komen geven. Ook deze vind je op bovenstaande kaart.

Druktemeter

Hoewel alle Gelderse gemeenten op allerlei mogelijke manieren hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat kiezers zo gespreid mogelijk komen stemmen en via aparte in- en uitgangen de stemlokalen kunnen in- en uitlopen heeft de gemeente Nijmegen nog een extra service voor haar inwoners. Via een speciale druktemeter kunnen mensen zien hoe druk het is bij de stembureaus. Kijk hier naar een eerder onderzoek dat Omroep Gelderland deed naar hoe gemeentes de verkiezingen benaderen. Daarin ook aandacht voor de veiligheidsmaatregelen.

Wat moet je allemaal weten?

Heb je nog vragen over de verkiezingen? Onze politiek verslaggever Gerwin Peelen geeft antwoord op bijna al je vragen in onderstaande video: