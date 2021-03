Geheim toneelstuk stemt tot nadenken over huidige maatschappij

In meer dan dertig landen werd het unieke theaterstuk Wit Konijn Rood Konijn zaterdagavond opgevoerd om te herdenken dat de theaters door corona al een jaar lang grotendeels dicht zijn.

Volledig onbevangen

In Nederland stapten ook bekende acteurs als Pierre Bokma, Huub van der Lubbe, Nhung Dam en Theo Maassen het toneel op. Het bijzondere aan het stuk is dat alle acteurs er volledig onbevangen aan beginnen omdat ze pas op het laatste moment horen waar het over gaat.

Emiel Jansen voerde het stuk in Apeldoorn op voor 13 mensen in de zaal en een thuispubliek via een stream. Gemiddeld keken er zo’n 80 mensen live mee, met een piek net boven de 100.

We staan aan de vooravond van een verandering

"Het voelt lekker om er weer te staan", zegt Jansen. Eén jaar na de sluiting van de theaters willen artiesten, stage-managers, technici en acteurs laten horen dat ze er nog zijn.

“We staan aan de vooravond van een verandering. We moeten zoeken naar de mogelijkheden die voor onze sector werkbaar zijn, anders zijn we er straks niet meer. Zo ernstig is het”, benadrukt de Apeldoornse acteur. “Wij kunnen niet rondkomen met de verkoop van 30 kaartjes in een zaal waar je normaal bijna 1000 man kwijt kunt. Daar heb je hier mee te maken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

"Het voelt lekker om er weer te staan", zegt Jansen. Foto: Omroep Gelderland

Stuk moet geheim blijven

Wit Konijn Rood Konijn moet geheim blijven, maar het komt erop neer dat het een interactief theaterstuk is met het publiek dat voor diverse dilemma’s komt te staan. Grijp je in of hou je je stil? Geef je toe aan de druk van de menigte of doe je wat tegen de sociaal-maatschappelijke regels? Het stuk schuurt, lijkt een karikatuur van de huidige maatschappelijke situatie en zet aan tot nadenken.

Het stuk laat als geen ander zien wat de kracht van theater is

Marijt Helmink, theaterproducent van Orpheus legt uit: "Als je onderdeel bent geweest van dit stuk, ben je deelgenoot van het grote geheim, want we mogen hier niets over vertellen. Het stuk laat als geen ander zien wat de kracht van theater is. Het stuk doet mij nadenken over de macht en de kracht van theater. Het is haast een soort maatschappelijk experiment waarbij je als publiek aan het twijfelen wordt gebracht. Als je wilt, dan gaat dat over hele grote dingen in het leven. Het gaat eigenlijk over zelfbeschikking.”

Wit Konijn Rood Konijn is bijna een demonstratief toneelstuk te noemen, waarbij de belangrijkste boodschap is: “Wij kunnen snel en veilig weer van start”, zegt Helmink, “dat hebben we afgelopen zomer wel laten zien. Dat kan hopelijk zo snel mogelijk weer", besluit ze.