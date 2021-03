Honderden klimaatactivisten bij lawaaiprotesten in Gelderland

Fluiten, toeters, bellen, deksels, wekkers. Klimaatactivisten nemen deze zondag zoveel mogelijk dingen mee die geluid maken. Het is onderdeel van klimaatalarm-manifestaties die door het hele land worden gehouden.

Op de Marktplein in Arnhem, voor het provinciehuis, staan rond 15.00 uur een paar honderd actievoerders en ook in het Oranjepark in Apeldoorn is het druk.

Foto: Omroep Gelderland

“Willen we de gevolgen van klimaatverandering nog een beetje beheersbaar houden, dan moeten we stoppen met treuzelen,” zegt Odile Rijken, een van de organisatoren van de manifestatie in Apeldoorn. “Inwoners van Gelderse steden nemen echt geen genoegen meer met beloftes die alleen maar een groen kleurtje hebben, dat moeten politici goed beseffen.”

Met tamboerijn en accordeon staan Nijmeegse klimaatdemonstranten klaar voor het lawaaiprotest.

Natuur te grabbel

De manifestaties zijn bewust vlak voor de landelijke verkiezingen en onderdeel van een protest dat op ruim veertig plaatsen in Nederland en online wordt georganiseerd.

Volgens de organisatoren, onder de naam Klimaatcrisis Coalitie, zijn de bijeenkomsten tegen 'het eindeloze getreuzel van de politiek en de overheid die natuurgebieden te grabbel gooit'. Onder meer GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren doen vandaag mee om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.

Aanmeldingenstop

Na de opening door de kinderburgemeester begint om 15.00 uur het lawaaiprotest in Apeldoorn. Vanwege de coronamaatregelen is er ongetwijfeld een stuk minder herrie dan er anders zou zijn.

Het is voor de lokale organisaties een hele uitdaging om het klein en coronaproof volgens de RIVM-richtlijnen te houden. In Apeldoorn komen de klimaatdemonstranten naar het Oranjepark en daar heeft zich al een maximaal aantal deelnemers voor aangemeld.

In het Oranjepark in Apeldoorn wordt straks lawaai gemaakt. Foto: Omroep Gelderland

"We hebben de aanmeldingen al een dag of drie geleden stop moeten zeggen", vertelt organisator Odile Riken. "Van tevoren hadden we afspraken gemaakt met de politie en de gemeente voor zo'n 100 man." Er hadden zich woensdag al 176 mensen aangemeld, van wie 58 voor het online deel.

Sfeerbeheer

Met vlaggetjes op stokjes, anderhalve meter uit elkaar, markeert de organisatie de gereserveerde plekken. Rijken: "Mocht het zo zijn er dat meer mensen komen dan zich hebben aangemeld, dan spannen we een rood-wit lint om aan te geven: tot hier mag er gedemonstreerd worden."

De rest is in handen van het team sfeerbeheer. Gemeentelijke inzet aan de rand van het park. Rijken klinkt opgelucht dat haar verantwoordelijkheid vooral bij het klimaat ligt. "Als er meer mensen op af zouden komen, dan kunnen ze alles online volgen. Ook zijn er zijstraten en andere parkjes. Apeldoorn is gelukkig ruim opgezet."

In het dorp Etten in de gemeente Oude IJsselstreek gaat Lies Visscher met elf anderen protesteren voor een beter klimaat. Lees hier hoe de demonstratie leeft onder de Achterhoekers.

Hartjes van stoepkrijt houden demonstranten op anderhalve meter afstand van elkaar. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland