NEC in dezelfde formatie tegen Volendam op jacht naar vijfde zege op rij

De Nijmegenaren wonnen hun laatste vier wedstrijden in dezelfde formatie en dus is dat ook weer de basiself maandagavond thuis tegen Volendam.

Trainer Rogier Meijer kiest dus opnieuw voor het 5-3-2 systeem met Edgar Barreto als inschuivende vrije man van achteruit. Met die tactiek werden Roda JC, FC Den Bosch, Helmond Sport en Jong PSV al verslagen. De laatste keer dat NEC vijf keer achter elkaar won, was in april 2019.

Edgar Barreto Foto: Broer van den Boom

Volendam is de nummer zeven van de ranglijst met zes punten achterstand op NEC, dat zesde staat. Het duel wordt al vast in het voren gespeeld, omdat beide ploegen in het weekend van 27 en 28 maart niet in actie komen vanwege interlands. In Volendam won NEC dit seizoen met 3-1. Vorig seizoen werd aan De Dijk met 3-1 verloren.

Thuiszeges

Thuis tegen Volendam kwam NEC vorig seizoen niet in actie. Dat was de eerste wedstrijd die werd geannuleerd vanwege corona, nu bijna exact een jaar geleden. In de jaren daarvoor werd in De Goffert altijd gewonnen van Volendam. In 2018 met 5-1, een seizoen daarvoor met 3-0 en in het kampioensjaar 2015 zelfs met 7-0.

Van der Sluijs

Joep van der Sluijs is afwezig bij NEC. De linkspoot uit Druten heeft wat last van zijn knie, waaraan hij twee maanden geleden werd geopereerd.. "Er zit toch weer wat vocht in. Daarom moet ik nu even rustig aan doen. Het is beter om geen risico te nemen."

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Barreto, Odenthal, El Karouani; Proper, Vet, Bruijn; Janga, Tavsan.