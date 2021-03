Levensreddende Jesse krijgt een speciale onderscheiding

In het programma De Gulden Gelderlander gaan we opzoek naar provinciegenoten die zich zonder tegenprestatie inzetten voor de samenleving, en belonen ze met een onderscheiding. Yvonne Koenders gaf Jesse van de Gevel op voor zo'n onderscheiding, terwijl ze hem niet kent. "Ik las over hem in de krant, en het verhaal greep mij aan. Ik dacht: wat ontzettend positief. Ik vind het heel goed dat jongelui zich voor zoiets inzetten.

Altijd op pad

"Overal waar een alarm gaat, is Jesse", vertelt zijn moeder. "Ik vind het hartstikke mooi om te zien dat hij actief is om andere mensen te helpen." De 18-jarige levensredder twijfelt geen seconde als zijn alarm gaat en gaat op pad. Zelfs als hij onder de douche staat. "Dan neemt hij geeneens de tijd om zich af te drogen."

In december kwam de levensredder in het nieuws, doordat hij in actie kwam in Gaanderen. Destijds moest hij eerst naar een punt om een AED te halen. Maar een leverancier van de apparaten zag het nieuws en schoot te hulp. Sindsdien ligt in zijn scooter zijn eigen AED, want elke seconde telt bij een reanimatie.

In De Gulden Gelderlander wordt Jesse verrast door presentatrice Lisanne Halleriet. Met een politieauto zoeken ze hem op bij zijn stageadres. "Ik probeer zoveel mogelijk mensen te helpen", vertelt hij.

