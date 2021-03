Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd, bekijk onze nieuwste vlog

Verpleegkundige Rob Heebink van woonzorgcentrum De Bleijke in Hengelo, onderdeel van Markenheem, zit er bovenop. Eerder maakte hij al een serie vlogs over het leven in het verzorgingstehuis. Nu kijkt hij, na een jaar met corona, terug. "Wie had gedacht dat ik na een jaar weer stond te vloggen?"

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Eindelijk naar buiten'

Heebink sprak met regelmaat met bewoonster mevrouw Luimes. Dat gebeurde telkens binnen op haar kamer. Maar nu ging hij met haar naar buiten. "Dat was heerlijk. We hebben heerlijk uitgewaaid", vertelt mevrouw Luimes. Ze vindt het erg fijn en belangrijk dat ze weer naar buiten kan. "Maar het moet nog wel een beetje meer worden. Ik begrijp ook wel dat dat langzaam aan moet."

Verpleegkundige Rob Heebink maakte tot nu toe een negental vlogs tijdens de coronatijd. Hij deed dat onder andere om zijn vak te laten zien. "Het is een heftig jaar geweest. We hebben ook veel leed gehad, maar ik ben ook trots. Ik ben trots als medewerker van Markenheem dat we op deze manier het vak hebben kunnen laten zien. Het is gewoon fantastisch mooi werk."

