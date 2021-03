Bestelbusje ramt huis in Kerkdriel, politie zoekt inzittende

Een auto is zaterdagavond tegen een huis in Kerkdriel gereden. Een van de inzittenden is gewond naar het ziekenhuis gebracht, naar een tweede inzittende wordt in de omgeving van het huis gezocht. De woning is zwaar beschadigd.

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur op de Pietersdijk. De auto, een bestelbusje, lijkt op de dijk rechtdoor te zijn gereden in een bocht en is tot stilstand gekomen tegen een woning. Een van de inzittenden is in de buurt van de auto gevonden. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie gaat ervan uit dat de inzittende niet alleen was, maar in de buurt van de auto is vooralsnog geen tweede persoon gevonden. Agenten zoeken in de buurt van de woning naar een mogelijke tweede inzittende. Het ongeval trekt ondertussen veel bekijks.

Groot gat in de muur

Het huis is zwaar beschadigd. De gevel is aan de voor- en zijkant gebroken. Er zit een groot gat in de muur. Specialisten onderzoeken de staat van het huis.

Het is nog niet duidelijk of de bewoners in het huis kunnen blijven.