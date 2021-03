Extra bezoeker in verzorgingshuis zorgt voor blije gezichten

Zoon Jan de Koning komt meerdere keren per week bij zijn moeder op bezoek. Samen met zijn vriendin Marja brengt hij dan schone was en neemt de boodschappen mee. Eén van de twee ging dan naar het appartement van Bets toe om de spullen te brengen en om even een praatje te maken. De andere bleef achter in de auto.

Bekijk hier de video over Bets:

Alleen in de auto

“Ik ben heel erg blij dat er weer twee mensen op bezoek mogen komen. Het was niet leuk hoor. Dan zaten we met elkaar te praten en dan zag ik aan haar gezicht”, zegt Bets wijzend naar Marja. “Ja, Jan zit weer alleen in de auto. Ga maar naar beneden naar hem toe.”

“Ik zat maar naar die deur te kijken en die ging niet open.”

Maar die tijd is voorbij. Nu 98 procent van de bewoners van de Waalsprong gevaccineerd is mogen er nu twee bezoekers komen. “Gelukkig”, zegt Jan. “Als je elkaar twee of drie keer in de week ziet ben je zo uitgepraat. Met drieën is dat toch anders. Dan praat ik wat met mijn moeder, mijn moeder met Marja en zij weer met mij. Je hebt dan veel meer te vertellen.”

Eenzaamheid

Bets voelde zich erg eenzaam in de tijd dat er nog maar één iemand op bezoek mocht. “Och verschrikkelijk”, zegt ze. “Ik zat maar naar die deur te kijken en die ging niet open.”

Bezoek krijgen en familie zien is belangrijk, volgens Rita Arts van De Waalsprong. ”Onze bewoners kijken daar de hele dag naar uit. Van één naar twee lijkt een klein stap. Maar het betekent echt heel veel.”