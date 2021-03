Demonstreren met z'n twaalven in Etten voor een beter klimaat

Lies Visscher organiseert in Etten de demonstratie. Zaterdag treft zij daarvoor de laatste voorbereidingen. "We wonen hier in de Achterhoek en ik merk dat het hier nu pas meer begint te spelen".

Visscher was zich er al veel eerder van bewust. Twintig jaar geleden richtte zij samen met enkele anderen de stichting 'Leven met de Aarde' op. Zondag organiseert ze vanuit die club een eigen klimaatbijeenkomst, midden op het Dorpsplein.

Bekijk de video over de voorbereidingen van Lies:

Geen grote zonneweiden

Want ook in Etten spelen zaken rondom het milieu. Visscher legt uit: "We zijn zeker voor zonnepanelen maar dan wel op daken. Niet van die grote zonneweiden. De landbouwgrond is namelijk nodig voor de boeren."

"Of neem nou de woningbouw. We willen niet dat er zomaar een mooi veld wordt opgeofferd voor nieuwe huizen hier aan de rand van Etten."

Twaalf demonstranten

De demonstratie zondag wordt geen grote bijeenkomst. Visscher: "Er hebben zich nu twaalf mensen aangemeld. Dat komt ook wel door corona." Het programma is er niet minder om. Er is muziek, er is gesproken woord en de mensen is gevraagd kleurige kleding aan te trekken.

Lies heeft zelf voor de gelegenheid twaalf gedichtjes geschreven: "Want twaalf is een belangrijk cyclusgetal en toevallig hebben zich nu ook twaalf mensen aangemeld. "