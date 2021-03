Zoon verzetsheld wil verdwenen grafmonument van vader terug

De 81-jarige Hans Steentjes woont in Biddinghuizen én hij is blind. Dus een bezoek aan het graf van zijn vader Herman in Elspeet is een flinke toer. "Ik ben hier ook geweest toen ik nog kon zien", vertelt hij. "Dus ik weet hoe het eruitziet."

Enorme vuurzee

Meneer Steentjes kan zich de laatste ontmoeting met zijn vader -die in het verzet zat- nog goed herinneren. Hij woonde toen met zijn moeder vlakbij een munitiedepot van de Duitsers. De vader van meneer Steentjes was er overdag niet. Maar 's avonds kwam hij soms langs. "Ik lag te slapen toen op een gegeven moment een enorme vuurzee achter het huis was." Een lawaai en toen kwam de gevel naar beneden. En op dat moment dook mijn vader over me heen om me te beschermen. Daarna heb ik hem nooit meer gezien."

Herman Steentjes werd tegen het eind van de oorlog doodgeschoten door de Duitsers en begraven in Elspeet. Zijn zoon was toen pas vijf jaar oud. Na de oorlog werd er een beeld geplaatst op zijn graf. Maar rond 2008 was dat opeens verdwenen. "We kunnen niet helemaal achterhalen hoe dat precies gegaan is", zegt wethouder Marije Storteboom van Gemeentebelang. "Maar het monument was kapot gevallen en is vervolgens verwijderd."

Onderhoud

Volgens meneer Steentjes blijkt uit een oud document dat het onderhoud van het graf van zijn vader in 1966 is afgekocht. Dat zou betekenen dat de gemeente Nunspeet verantwoordelijk is voor het onderhoud. Maar volgens de gemeente klopt dat niet: "Het graf is particulier eigendom en daarmee is ook meneer Steentjes verantwoordelijk voor het mogelijk aanbrengen van een nieuw monument", zegt wethouder Storteboom.

"Ik mag er een nieuwe neerzetten, maar dan moet 70 euro betalen voor een vergunning", reageert meneer Steentjes. "Dat kan niet. De gemeente is er toch voor de bewoners en voor de graven ook? Wat is dat nou? Ik wil graag dat beeld terug. Natuurlijk! Dat hoort daar."

De gemeente Nunspeet wil in gesprek met meneer Steentjes over de kwestie. Maar voorlopig blijft het graf van verzetsheld Hermanus Steentjes er dus sober bij liggen.