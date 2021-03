'Een levensgevaarlijke situatie', platen waaien van metershoge silo in Putten

Vrijdag kwamen er volgens de eigenaar al platen van de hoge toren los. Het bedrijf Recyfood Recycling, waarvan de silo is, heeft toen een hoogwerker ingeschakeld en alles wat los zat eraf gehaald.

Bekijk hier beelden van de silo:

Levensgevaarlijk

"Een half uur geleden belde de bedrijfsleider dat het weer mis was", vertelt de eigenaar zaterdagmiddag aan de telefoon. "Maar we kunnen met dit weer helemaal niets. Het is levensgevaarlijk."

De metershoge silo is een opslagplaats voor afgekeurde levensmiddelen. Volgens de eigenaar loopt die geen risico, maar de rondvliegende platen zijn wel een probleem aangezien vlak langs het terrein een spoorlijn loopt. "Gelukkig waaien de platen niet naar het spoor. Dat zou heel gevaarlijk zijn."

Bij de buurbedrijven op het Puttense bedrijventerrein is tot nu toe ook niets aan de hand. De eigenaar schetst de situatie: "Het is zo'n groot dak dat alles wat wegwaait bij onszelf terechtkomt." Dat is volgens hem al erg genoeg, want het pand dat naast de silo staat, is nog geen half jaar oud. De weggewaaide platen hebben gaten in het dak veroorzaakt. Ook de lichtkoepels en de zijkanten van het gebouw zijn beschadigd.

Draaiende wind

Ondanks de wind kijkt de brandweer toch of ze de rest van de platen van de silo kunnen verwijderen. Zo wordt in elk geval voorkomen dat bij draaiende wind er toch stukken op het spoor terechtkomen.

Het recyclebedrijf hoopt dat het na het weekend weer kan draaien. "Op dit moment houden we voor de veiligheid sowieso alle mensen van het terrein. Maandag kijken we verder", aldus de eigenaar.

Het treinverkeer is ongehinderd gebleven.

Zie ook: Fikse buien en windstoten tot 90 km/uur; tot 18.00 uur code geel